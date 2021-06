Jakie są wymagania sprzętowe dla Windowsa 11? Nieco wyższe niż dla Windowsa 10

Być może się zastanawiasz, czy twój komputer nadaje się jeszcze do instalacji Windowsa 11, skoro ledwo zipie na Windowsie 10? To bardzo ważne pytanie, a my mamy na nie odpowiedź. Oto wymagania sprzętowe dla systemu Windows 11.

Wymagania systemowe Windows 11

Minie jeszcze kilka dni, zanim dowiemy się, kiedy będziemy mogli liczyć na jakiekolwiek oficjalne informacje dotyczące Windowsa 11. Microsoft, po przedostaniu się do sieci obrazu nowego systemu, nabrał wody w usta i nie zdradza zbyt wielu szczegółów dotyczących nadchodzącego wydarzenia. Ostatnio podrzucił jedynie taki krótki klip:

The Microsoft Event is getting closer. Join us on June 24th at 11 am ET. Set a reminder 👉 https://t.co/CFxi6l6BZj pic.twitter.com/VrnJDORIGn — Windows (@Windows) June 21, 2021

Nie przeszkadza to jednak tym, którzy zdążyli już zainstalować nowy system z Redmond w dzieleniu się kolejnymi szczegółami Windowsa 11. Na przykład dowiedzieliśmy się, jakie są jego wymagania sprzętowe:

Windows 11 (32 bit) Windows 11 (64 bit) Procesor Jednordzeniowy, 1,2 GHz Jednordzeniowy, 1,2 GHz Pamięć operacyjna RAM 1 GB 2 GB Miejsce na dysku twardym 16 GB 20 GB Karta graficzna DirectX 9 lub nowszy ze sterownikiem WDDM 1.0 DirectX 9 lub nowszy ze sterownikiem WDDM 1.0 Rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli 800 x 600 pikseli

Dodatkowo, mocno zalecanym elementem jest dostęp do internetu, dla utrzymania aktualnej wersji systemu. Windows 11 bardzo będzie chwalił sobie także współpracę z UEFI oraz chipami TPM 2.0 (Trusted Platform Module), wbudowanymi w płyty główne komputerów, dbające o szyfrowanie danych związanych z bezpiecznym logowaniem się do systemu. Używa się ich na przykład do poprawnego funkcjonowania Windows Hello.

Do współpracy Windowsa 11 z kluczowymi usługami systemu, może być potrzebne spełnienie jeszcze kilku innych wymagań, na przykład:

asystentka Cortana będzie działać na angielskiej wersji systemu w USA, Kanadzie, Indiach i Wielkiej Brytanii

do korzystania z aplikacji Xbox, konieczne jest posiadanie konta Xbox Live

do korzystania ze sterowania dotykowego, konieczny jest monitor lub tablet w wielodotykiem

do korzystania z funkcji Znajdź moje urządzenie, konieczne jest posiadanie konta Microsoft i aktywne połączenie internetowe

do korzystania z uwierzytelniania wieloskładnikowego, konieczny jest skaner biometryczny (czytnik linii papilarnych lub kamera z Windows Hello)

Windows 11 ma być ładniejszy od nieco „zmęczonej” już Dzisiątki (źródło: The Verge)

To więcej niż w przypadku Windowsa 10

Gdyby chcieć zajrzeć na stronę wsparcia Microsoftu, okazałoby się, że Windows 11 będzie miał odrobinę wyższe wymagania sprzętowe niż Windows 10. Dla Dziesiątki wystarczył procesor z zegarem 1 GHz, a nie minimum 1,2 GHz lub 1,4 GHz jak w wypadku Windowsa 11. Trzeba jednak przyznać, że obecnie trudno znaleźć sprzęt, który nie podołałby tak podstawowym wymaganiom. Niemalże wszystkie te urządzenia, które „dźwignęły” Windowsa 10, będą nadawać się do aktualizacji do Windowsa 11, co cieszy.

Plotka głosi, że Microsoft ponownie pozwoli użytkownikom starszych Windowsów – 7 oraz 8.1 – na darmową aktualizację do najświeższej edycji systemu. Jeśli to prawda, Windows 11 będzie mógł podzielić sukces Windowsa 10, do którego (nie bez bólu, ale jednak), przekonało się miliony ludzi na całym świecie.