Końcówka grudnia nierozłącznie związana jest ze Świętami Bożego Narodzenia. I choć coraz trudniej jest wczuć się w tą magiczną atmosferę, chciałabym Wam życzyć – w imieniu całej redakcji Tabletowo.pl oraz oiot.pl – wszystkiego, co najlepsze.

Wiem, jak trudno zwolnić w tym zabieganym świecie. Jak trudno jest zatrzymać się i powiedzieć dość pędowi, który nam towarzyszy na co dzień. Ale Boże Narodzenie to dobry moment, by choć na chwilę spróbować odpuścić.

Życzę Wam, abyście spędzili te najbliższe dni w gronie osób, które najbardziej kochacie i czujecie się przy nich najbardziej swobodnie. Zdrowia, bo to ono jest najważniejsze, dużo odpoczynku, o którym na co dzień często zapominamy oraz… smacznego! ;)

Ale postarajcie się nie przejeść, bo później wagi, jakkolwiek bardzo inteligentne, nie wybaczą Wam tego!

Wesołych Świąt

życzy cała redakcja Tabletowo.pl

Najlepsze świąteczne reklamy 2021

Przez ostatnie tygodnie omijaliśmy temat świątecznych reklam, ale to chyba dobry moment, by kilka z nich wrzucić. Wydaje mi się, że wybrałam najciekawsze, spośród tych, które pojawiły się w tym roku – jeśli nie, dajcie znać w komentarzach.

Allegro:

T-Mobile:

Disney:

Coca-Cola:

Ikea:

Która reklama świąteczna według Was jest najlepsza? A może podrzucicie jakieś inne ciekawe?