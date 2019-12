W jakim serwisie streamingowym znajduje się „ten konkretny” film? Google pomoże

Możesz opłacać abonamenty w różnych serwisach strumieniujących wideo, ale przychodzi taki moment, że chcesz obejrzeć jeden konkretny film, i nie masz pojęcia, w której usłudze go szukać. Na razie musimy posiłkować się specjalnie stworzonymi w tym celu stronami, ale może wkrótce się to zmieni, za sprawą Google.

Google już w tym momencie pomaga odpowiedzieć na pytanie, w której usłudze streamingu wideo znajduje się upatrzony przez nas film. Jednak nie zawsze dotarcie do tej informacji jest ultra proste. Fakt, mamy usługi typu Upflix czy JustWatch, które przeszukują zasoby najpopularniejszych serwisów typu Netflix, HBO GO czy vod.pl, ale tak czy siak wymaga to od nas wycieczki na konkretną stronę internetową. Co, gdyby taka możliwość była wbudowana – powiedzmy – w Androida?

Okazuje się, że Google opracowało już stosowne rozwiązanie tego problemu – przynajmniej w Stanach Zjednoczonych. Mieszkańcy USA, korzystający z aplikacji Google Play Filmy mogą wpisać tytuł dowolnego filmu, a program przeszuka nie tylko zasoby sklepu Google Play, ale także wskaże, gdzie można go odtworzyć w konkurencyjnych serwisach.

Żeby szybko przejść do interesującej nas treści, można powiązać aplikację Filmy z – powiedzmy – naszym kontem w Netfliksie. Tak samo rzecz ma się z innymi usługami strumieniowania wideo. Niezależnie od tego, w ilu usługach opłacamy abonament, szybkie odnalezienie filmów i przejście do odpowiednich aplikacji jest łatwiejsze niż wcześniej.

Ta całkiem przydatna funkcja działa na razie tylko w USA, ale liczę na to, że wkrótce trafi także do Polski. W ten sposób zyskamy wygodną wyszukiwarkę filmów, której każdy właściciel smartfona z Androidem nie będzie musiał instalować osobno. Aplikacja Filmy jest przecież obecna na każdym z nich.

źródło: Google przez Android Police