vivo oferuje bezpłatną naprawę ekranu smartfona przez 3 miesiące od daty zakupu!

Usługi posprzedażowe wśród producentów smartfonów nie są czymś niezwykłym, ale rzadko kiedy przyjmują tak praktyczną formę jak gwarancja bezpłatnej wymiany zbitego ekranu – a właśnie taką ofertę ma vivo.

Zbiłeś ekran? Nie ma strachu!

Vivo ma bardzo ciekawą propozycję dla tych, którym smartfony wiecznie wypadają z dłoni. Jeśli nabędziemy jakikolwiek telefon firmy w oficjalnej dystrybucji, będziemy mogli skorzystać z bezpłatnej naprawy ekranu przez okres 3 miesięcy od daty zakupu. Oferta dotyczy urządzeń zakupionych między 1 czerwca a 31 sierpnia 2021 r. Sprzęt musi pochodzić z autoryzowanych kanałów sprzedaży, czyli sklepów: Media

Expert, MediaMarkt, RTV EURO AGD, x-kom lub od operatora, sieci Play.

Reklama

Raczej logicznym jest, że z bezpłatnej naprawy ekranu można skorzystać tylko raz, także po pierwszej darmowej naprawie lepiej będzie już zaopatrzyć się w jakieś solidne etui. Tak czy siak, jednorazowa darmowa naprawa to… jedna naprawa więcej niż proponują inni producenci smartfonów.

Jak skorzystać z gwarancji vivo?

Jeśli mamy pecha i rozbiliśmy ekran w swoim smartfonie vivo, to wystarczy, że skontaktujemy się z autoryzowanym serwisem marki. Naprawę można zlecić online, korzystając ze strony wsparcia producenta. Zapoznaje ona nas z całym procesem przekazywania telefonu do serwisu, za pomocą obsługi door-to-door, realizowanej w całej Polsce. Nie możemy tylko zapomnieć, by do odsyłanego smartfona dorzucić kopię faktury lub dowodu zakupu smartfona.

Vivo X60 Pro

Bezpłatna naprawa ekranu dotyczy wszystkich modeli vivo – zarówno tych już dostępnych na rynku, jak i tych, które dopiero wejdą do sprzedaży. To bardzo dobra akcja – zwłaszcza, że producent nie nakłada na nas żadnych dodatkowych obowiązków związanych w udziałem. Chwalimy!