Oferta urodzinowa x-kom! Hulajnogi Xiaomi, smartfony i komponenty komputerowe taniej nawet o 33%

Nie lubicie przepłacać i zawsze czekacie na najlepsze okazje? Dobrze trafiliście. Poniżej zebraliśmy naprawdę atrakcyjne oferty, dzięki którym z dużymi rabatami można kupić m.in. peryferia, produkty smart home, hulajnogi elektryczne, komponenty i wiele więcej. W ofercie z okazji 19. urodzin x-komu, znajdziemy między innymi hulajnogę Xiaomi Mi Electric Scooter 3, którą można odjechać oszczędzając aż 449 złotych.

Mnóstwo produktów z rabatami do 33%

x-kom zapowiedział, że w tym roku swoje urodziny będzie świętował przez kilka tygodni i słowa dotrzymuje. Właśnie ruszyła kolejna akcja promocyjna, tym razem oferta obejmuje peryferia oraz urządzenia z kategorii smart home i lifestyle, w tym np. hulajnogi elektryczne. Okazja jest ważna, toteż rabaty są spore i wynoszą nawet 33%.

Sprawdź pełną ofertę urodzinową z rabatami do 33%

Oto kilka propozycji z tej oferty:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: prezent i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 26 października 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Komponenty z rabatem do 1300 złotych

Oprócz powyższej promocji trwa jeszcze inna, urodzinowa akcja. Ta w swoim asortymencie ma różne komponenty i trzeba przyznać, że tak dobrej ceny na niektóre podzespoły nie było dawno. Dlatego jeśli planowaliście podkręcić swój sprzęt, by wydobyć z niego maksimum możliwości, to teraz jest na to idealna okazja. Rabaty sięgają tu nawet do 1300 złotych. W ofercie znalazły się m.in. doskonałej jakości procesory, karty graficzne, płyty główne, obudowy komputerowe czy dyski SSD.

Sprawdź pełną ofertę promocji na komponenty

Oto kilka przykładowych komponentów w promocji:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: urodziny i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 24 października 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Smartfony realme w ratach 0% i 3 ratami gratis

Lubicie smartfony marki realme? A może szukacie właśnie jakiegoś nowego sprzętu. Warto sprawdzić ofertę x-komu na wybrane smartfony realme. Co ważne, teraz można je spłacać w 20 ratach z zerowym oprocentowaniem. Dodatkowo część rat pokryje x-kom. W przypadku realme 8, realme GT oraz realme 8i za darmo są dwie raty, natomiast przy wyborze realme GT Master Edition gratis dostajemy aż trzy.

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy:

dodać do koszyka wybrany smartfon realme objęty promocją,

aktywować kod rabatowy: raty-realme,

wybrać sposób dostawy u płatność przelewem gotówkowym,

w uwagach do zamówienie wpisać : Raty 0% ,

, dokończyć składanie zamówienia i czekać na e-mail z linkiem do wniosku ratalnego.

Promocja obowiązuje do 24 października 2021 roku.

Wybierz najlepszy smartfon realme i zapłać za niego w 20 ratach 0 procent

Premierowe smartfony Xiaomi z dodatkową ochroną

A może zainteresowały nas najnowsze smartfony od Xiaomi? Nic dziwnego, bo Xiaomi 11T oraz Xiaomi 11T Pro to urządzenia z najlepszymi podzespołami na rynku, oferujące m.in. pojemną baterię z szybkim ładowaniem i doskonałe aparaty. Teraz kupując w x-komie smartfony Xiaomi 11T i 11T Pro, zyskujemy dodatkowe 6 miesięcy ochrony ekranu. Brzmi ciekawie?

Sprawdź szczegóły oferty na smartfony Xiaomi z dodatkową ochroną przez 6 miesięcy

Darmowy zwrot w Paczkomacie InPost

Pamiętajcie, że robiąc zakupy w x-kom, możecie bez problemu zrobić darmowy zwrot w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na nasze konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Mamy na to 15 dni od dnia zakupu towaru. Tutaj dowiesz się, jak skorzystać z darmowego zwrotu z Paczkomatem Inpost.