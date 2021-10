Oferta 500 minus na smartfony w x-komie. W promocji m.in. OnePlus 8T 5G za 2099 złotych

Akcja partnerska

Szukacie nowego smartfona? W najbliższych dniach będzie okazja, żeby kupić go z atrakcyjnymi rabatami wynoszącymi nawet do 500 złotych. Sprawdźcie także promocję na peryferia i urządzenia z kategorii smart home, gdzie rabaty sięgają 33%.

Urodzinowa promocja x-kom z rabatami na smartfony

Jeśli jeszcze nie skorzystaliście z urodzinowych promocji x-komu, to wciąż macie na to szansę. Właśnie ruszyła kolejna oferta, w której znajdziecie atrakcyjne ceny smartfonów i nie tylko. Rabaty sięgają do 500 złotych. Jeśli wpadnie Wam oko jakiś sprzęt z tej promocji, nie zwlekajcie, bo liczba produktów w promocji jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają błyskawicznie.

W promocji znalazły się m.in.:

Zasady promocji

Aby skorzystać z niniejszej oferty, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: urodziny i dokończyć składanie zamówienia. Akcja obowiązuje do 31 października 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Peryferia z rabatami do 33% w sklepie x-kom

Wciąż trwa jeszcze inna urodzinowa akcja promocyjna – mowa o ofercie, która obejmuje peryferia oraz urządzenia z kategorii smart home i lifestyle, w tym np. hulajnogi elektryczne. Również w tym przypadku rabaty są spore, ponieważ sięgają nawet 33%.

Oto kilka propozycji z tej oferty:

Zasady promocji

Aby skorzystać z tej oferty, należy dodać do koszyka wybrany produkt nią objęty, aktywować kod rabatowy: prezent i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 26 października 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Premierowe smartfony Xiaomi z dodatkową ochroną

Zainteresowały Cię najnowsze smartfony od Xiaomi? Nic dziwnego, bo Xiaomi 11T oraz Xiaomi 11T Pro to urządzenia z najlepszymi podzespołami na rynku, oferujące m.in. pojemną baterię z szybkim ładowaniem i doskonałe aparaty. Teraz kupując w x-komie smartfony Xiaomi 11T i 11T Pro, zyskujesz dodatkowe 6 miesięcy ochrony ekranu. Brzmi ciekawie? Zobacz więcej w przygotowanym materiale wideo.

Darmowy zwrot w Paczkomacie InPost

Pamiętaj, że robiąc zakupy w x-kom, możesz bez problemu zrobić darmowy zwrot w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Twoje konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Masz na to 15 dni od dnia zakupu towaru. Zobacz, jak skorzystać z darmowego zwrotu z Paczkomatem InPost.

