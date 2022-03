UOKiK sprawdza płatności Facebooka w zbiórkach na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie przyglądał się, jak procesowane są płatności w zbiórkach na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. Wszystko musi przebiegać zgodnie z zasadami.

Reklama

Uwaga na niezweryfikowane zbiórki

Jeśli chcemy wziąć udział w zbiórce środków przeznaczonych dla uchodźców z Ukrainy lub wesprzeć pozostałe w kraju osoby, to z pewnością do tej pory natknęliśmy się już na sporo możliwości pomocy. Na przykład, wiele informacji na ten temat można znaleźć na rządowej stronie pomagamukrainie.gov.pl. Są jednak zbiórki, którym trzeba przyjrzeć się nieco bliżej, by nie zostać oszukanym.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed nieoficjalnymi, naprędce skleconymi zbiórkami, z których środki nie trafią do potrzebujących, a nabiją tylko kiesy oszustów. Niezweryfikowane akcje charytatywne niosą ze sobą takie ryzyko.

Reklama

Pośrednicy płatności pod lupą UOKiK

UOKiK chce też przyjrzeć się pośrednikom płatności, którzy oferują pomoc w przekazywaniu pieniędzy od darczyńców. PayPal czy Facebook będą lustrowani, czy nie nakładają na wpłacających dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów, a jeśli tak – to czy komunikaty o ich obecności są jasne i przejrzyste.

fot. Pixabay

Okazuje się, że takie działanie jest zasadne, ponieważ do urzędu już wpłynęła skarga konsumenta, który wpłacił pieniądze na jedną ze zbiórek udostępnionych na portalu Facebook przez organizację charytatywną. Sęk w tym, że nie został przez serwis odpowiednio poinformowany, że płatność będzie dodatkowo obarczona kosztem podwójnego przewalutowania środków: ze złotych na dolary, a następnie z dolarów na euro.

8.8 Ocena

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i objął nim spółki: Pay Pal Europe z Luksemburga oraz Meta Platforms z Irlandii (właściciel portalu Facebook). Celem postępowania jest określenie, czy użytkownicy decydujący się na dokonanie płatności, są odpowiednio informowani o czekających ich kosztach obsługi płatności.

Z pewnością pomoże to konsumentom nie być zaskoczonym przy weryfikowaniu wysokości kwoty wpłaconej na zrzutkę.