Unreal Engine 5 zapowiedziany! Gry na nowym silniku będą wyglądać oszałamiająco

2020 to będzie rok nowych konsol. Wkrótce w pełni ruszy machina marketingowa dla PlayStation 5 oraz Xbox Series X, a wraz z nią odezwie się mnóstwo deweloperów, którzy albo już tworzą, albo zaczną tworzyć gry na nowe platformy. Trzeba jednak tym ludziom odpowiednie narzędzia udostępnić i Epic Games wychodzi im na przeciw wraz ze swoją zapowiedzią Unreal Engine 5.

Twórcy silnika nie opublikowali jednak suchej informacji prasowej, która tylko grałaby na naszej wyobraźni, a wytoczyli ciężkie działa i po prostu zaprezentowali całość w akcji. Unreal Engine 5 korzysta z nowego, bardziej realistycznego systemu oświetleniowego oraz złożonych elementów otoczenia i tekstur wysokiej rozdzielczości. Zresztą, co ja tu będę opowiadał, zobaczcie sami:

Tech demo zostało rzekomo uruchomione na PlayStation 5 i jest generowane w czasie rzeczywistym. Trzeba to przyznać – zaprezentowany materiał prezentuje się przepięknie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że takie demo to sprytnie wyreżyserowany pokaz i nie ma co oczekiwać, że od teraz wszystkie gry na bazie Unreal Engine 5 będą tak wyglądać. W trakcie rozgrywki na ekranie zwykle dzieje się więcej akcji, a po samej mapie poruszają się często postacie z własną, sztuczną inteligencją, co dodatkowo obciąża system.

Łyżka dziegciu do beczki miodu wrzucona, ale nie ma co też być sceptycznym na siłę. Jeśli przyszłe tytuły mogą wyglądać choć w 80% tak dobrze, to zdecydowanie jest na co czekać.

Zresztą, to nie koniec dobrych wiadomości. Epic Games zapowiedziało bowiem, że Unreal Engine 4 będzie kompatybilny do przodu z Unreal Engine 5. Tym samym producenci mogą zacząć tworzyć wirtualne światy w wersji 4.25, a następnie płynnie przejść na UE5, kiedy nastąpi jego faktyczna premiera. Dla przypomnienia, UE4 było w stosunku do UE3 różne w blisko 80% (słowa Tima Sweeney – obecnego CEO firmy), stąd kompatybilności między obiema platformami zabrakło.

Unreal Engine 5 wygląda pięknie i przejście na niego ma być praktycznie bezproblemowe – wizja idealna… tylko co z premierą? Ta ma nastąpić już w 2021 (konkretnej daty nie podano), a sam silnik ma wspierać platformy takie jak PC, Mac, Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Android oraz iOS.

żródło: windowscentral.com | grafika: unrealengine.com