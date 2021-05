Ulefone pracuje nad smartfonem z potężną baterią dla prawdziwych długodystansowców

Jaką pojemność powinna mieć bateria w smartfonie, by uznać ją za największy atut danego modelu? 6000 mAh? 7000 mAh? Imponujące, ale nie dla Ulefone. Firma pracuje nad czymś znacznie mocniejszym.

Zdaję sobie sprawę, że wielu czytelników o marce Ulefone czyta po raz pierwszy. To nic dziwnego, wszak nie cieszy się ona szczególną popularnością w naszym kraju. Dzieje się tak, przede wszystkim, dlatego, że trzon oferty marki stanowią smartfony dla bardzo specyficznej grupy klientów.

Reklama

Smartfony Ulefone to, co do zasady, bardzo wytrzymałe konstrukcje, zdolne do pracy w każdych warunkach terenowych. Dedykowane są, przede wszystkim, pracującym w warunkach, w których łatwo o narażenie sprzętu na zniszczenie oraz miłośnikom sportów ekstremalnych czy turystyki wysokogórskiej.

Nadchodzący model, poza zwiększoną wytrzymałością, zaoferuje baterię, która zawstydzi absolutną większość konstrukcji obecnie dostępnych na rynku.

Smartfon dla wszystkich tych, którzy lubią przebywać z dala od cywilizacji

Na grafice, zapowiadającej prezentację nowego smartfona Ulefone, widzimy samotną postać, przemierzającą odludne przestrzenie nocną porą, co doskonale wskazuje grupę docelową dla tego smartfona. Widzimy też symbol błyskawicy oraz 5 cyfr i slogan reklamowy: 13200 – Power is back.

fot. via notebookcheck.net

Oznacza to, że w smartfonie znajdzie się bateria o niebagatelnej pojemności – 13200 mAh, w sam raz na dłuższy wypad z dala od źródeł zasilania.

Niestety, producent nie podał większej ilości szczegółów nowego smartfona. Mam jednak już teraz pewną wątpliwość. Czy w czasach, gdy powerbank o pojemności 20000 mAh można kupić za kilkadziesiąt złotych, tak potężne baterie w smartfonach są naprawdę potrzebne?