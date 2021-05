Wielka wyprzedaż gier Ubisoftu na GOG! Do wyrwania mnóstwo klasyków za grosze

W dziale gamingowym na ogół rzadko piszemy o wyprzedażach, bo jest ich przynajmniej kilka dziennie. Ta akurat jest wyjątkowa, bo z okazji 15-lecia wydania gry Heroes of Might and Magic V Ubisoft postanowił przecenić niemalże wszystkie swoje gry na GOG-u.

Klasyka Ubisoftu za grosze

Podobnie jak dzisiaj, we wczesnych latach 2000. Ubisoft mógł się poszczycić bardzo szerokim, ale przede wszystkim dobrze ocenianym portfolio. Na wyprzedaży znajdziecie takie serie, jak Brothers in Arms, Prince of Persia, The Settlers czy wreszcie wspomniane wyżej Heroes of Might and Magic.

Za każdą z tych gier zapłacicie na GOG-u mniej niż 10 złotych, więc z pewnością warto się skusić. Owszem, klasyka często potrafi trącić myszką, ale z drugiej strony to dzięki niej branża dotarła do wielu mechanik i pożądanej przez tysiące graczy filmowości doświadczenia. Dlatego też stwierdziłem, że ten wpis o wyprzedaży będzie świetną okazją, żeby podzielić się z Wami moją ulubioną grą wydawcy, czyli Rayman Origins.

Nawet pojedyncza klatka animacji pokazuje, jak wiele naraz dzieje się na ekranie w Rayman Origins. Globox gryzie ściany, a Rayman helikopterkiem spieszy na pomoc!

Kreskówkowy restart serii Rayman

Choć bohater Michela Ancela swoje pierwsze kroki stawiał na konsoli Atari Jaguar, to jednak największą popularność zyskał za sprawą trylogii gier wydanej na przełomie lat 90. i 2000. Pierwsza odsłona zachwycała niesamowitą jakością ręcznej animacji, ale tym samym odstraszała piekielnym poziomem trudności.

Tak piekielnym, że całkiem niedawno powstał jej fanowski remake – Rayman Redemption, który sprawia, że ta 25-letnia już pozycja staje się przyjemna do odpalania na nowych komputerach i przy tym niesamowicie grywalna. Pozycja, która jednak nas interesuje, została wydana w 2011 roku jako całkowity reboot serii o herosie bez kończyn.

Niestarzejąca się oprawa A/V w przypadku kreskówkowej gry to jedno, ale gracja, z jaką bezkończynowiec w 10-letniej grze przebiega przez poziomy do dzisiaj zasługuje na uznanie. Origins to szybka platformówka, pełna okrutnego zbieractwa oraz etapów doprowadzających mniej wprawnych graczy do szewskiej pasji. Za tym jednak kryje się niesamowicie precyzyjne sterowanie, mnóstwo znajdziek do odkrycia oraz – poza fenomenalną grafiką – łatwo wpadająca w ucho ścieżka dźwiękowa (zwłaszcza muzyczny świat, matko kochana!).

9,99 złotych – tyle obecnie na wyprzedaży GOG-a kosztuje Rayman Origins. Nie wiem, co Wy tu jeszcze robicie, bo powinniście już grać. A jeżeli myślicie jeszcze nad zakupem kolekcjonerki Biomutant, to Kuba przygotował dla Was jej rozpakowanie.