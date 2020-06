13000 smartfonów Vivo ma identyczne numery IMEI. Firmę oskarżono o przestępstwo

Numery IMEI to unikalne kody, umożliwiające identyfikację pojedynczych urządzeń, a czasem także ich zdalną blokadę czy określenie ich lokalizacji. Co jednak wtedy, gdy tysiące innych smartfonów ma taki sam numer IMEI, jak nasz? W takiej sytuacji znajdują się niektórzy posiadacze telefonów Vivo.

Numer IMEI – identyfikator telefonu

IMEI to skrót od International Mobile Equipment Identity. Numer ten znajdziemy wśród dokumentów dołączanych do naszego urządzenia mobilnego, zwykle też jest on naklejony na pudełku ze sprzętem. Ponadto można go sprawdzić w ustawieniach systemu telefonu. Jest on przydatny do identyfikowania poszczególnych urządzeń, czasem pomaga nawet organom ścigania – w porozumieniu z operatorami telefonii komórkowej bywa używany do wyśledzenia skradzionej elektroniki.

Problem pojawia się, gdy z jednego numeru IMEI korzysta wiele urządzeń. Powyższe scenariusze wydają się wtedy nie mieć większego sensu. Co zatem, gdy ten sam numer IMEI ma ponad 13 tys. smartfonów?

Vivo z zarzutami o oszustwo

Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z oficerów policji z Indii naprawił swój smartfon Vivo w serwisie. Po odebraniu urządzenia zaczął dostawać powtarzające się komunikaty systemowe z błędami. Gdy porównał numer IMEI telefonu widniejący w dokumentach zakupu z tym dostępnym w ustawieniach smartfona, zauważył, że są różne. Po dochodzeniu policja zidentyfikowała 13557 innych telefonów Vivo z tym samym numerem IMEI.

Najwyraźniej oszustwa dopuszczono się nie tyle na etapie produkcji, co w serwisie. Zakładając jednak, że smartfony oddawano także do oficjalnych punktów serwisowych Vivo, mamy do czynienia z łamaniem prawa.

Już w 2017 roku wprowadzono w Indiach ustawę, która określa zamianę numeru IMEI mianem przestępstwa z przewidzianą karą. Jak widać niespecjalnie przeszkadza to serwisom smartfonów, które wciąż podmieniają kody urządzeń. Proceder ten utrudnia śledzenie rozmów telefonicznych – edycja IMEI przeprowadzana jest zwykle w skradzionych urządzeniach.

W ubiegłym roku policja w innej części Indii odkryła ponad 50 tys. urządzeń z takim samym numerem identyfikacyjnym. Część z operacji zmiany IMEI zostało przeprowadzonych w serwisach Vivo, dlatego także producent został oskarżony o udział w przestępstwie.

źródło: @capt_ivane przez Android Police