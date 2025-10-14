Tym tabletem REDMI naładujesz swój telefon. A to dopiero początek jego zalet

Artykuł sponsorowany

To tablet czy powerbank? Tak! Tak, wiem, co powiecie – odbiło mi. Problem w tym, że… nie do końca. Najnowszy tablet REDMI Pad 2 Pro jest bowiem urządzeniem z tak potężnym akumulatorem, że jego producent postanowił wykorzystać zastosowane ogniwo do ładowania innych urządzeń. Jest zatem powerbankiem? Jest, ale jest też po prostu fajnym tabletem w atrakcyjnej cenie. Co warto o nim wiedzieć?

To tablet czy powerbank? T A K!

Skoro od funkcji powerbanku zaczęłam, pociągnijmy ten temat. Zastosowany w REDMI Pad 2 Pro akumulator ma pojemność 12000 mAh, co nie tylko zapewnia długi czas pracy, ale również umożliwia naładowanie telefonu (niektórych nawet dwukrotnie), jeśli zajdzie taka potrzeba. Maksymalna obsługiwana moc ładowania zwrotnego to 27 W.

Na potrzeby niniejszego tekstu naładowałam tablet do pełna, a z kolei pierwszy telefon z brzegu, który akurat miałam praktycznie rozładowany (2%), postanowiłam ożywić. W czasie, w którym spadło 50% baterii tabletu, smartfon z ogniwem 4700 mAh udało się naładować z 2 do 91%. Trwało to dokładnie 2 godziny i 47 minut. Przyznajcie sami, że – jak na ładowanie z innego urządzenia, a nie z gniazdka – to bardzo dobry wynik.

Jasne, nikt raczej nie będzie ładował smartfona tabletem od 0 do 100%, a raczej będzie traktował tę formę uzupełniania energii jako pomoc w kryzysowych sytuacjach. Dobrze jednak wiedzieć, że taka opcja jest i w rzeczywistości, a nie tylko na papierze, sprawdza się doskonale.

Musicie mieć jednak świadomość, że po podłączeniu do ładowania telefonu (do czego oczywiście będziecie potrzebować przewodu obustronnie zakończonego USB C), będziecie musieli znaleźć w ustawieniach tabletu odpowiednią funkcję. O ile bowiem często akcesoria (jak np. słuchawki) ładowane są z miejsca, tak telefony wymagały ode mnie uruchomienia funkcji OTG.

Ale to też po prostu fajny tablet

Skupiłam się na opcji udostępniania energii z tabletu, bo to naprawdę fajna rzecz, ale musicie wiedzieć, że to tylko jedna z jego zalet. Bo – choć REDMI Pad 2 Pro jest atrakcyjnie wycenionym urządzeniem – to oferuje naprawdę sporo.

Największą uwagę zwraca na siebie wyświetlacz LCD o przekątnej12,1”, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, częstotliwości odświeżania – 120 Hz i jasności – do 600 nitów. Mimo tak dużego ogniwa i ekranu o dużej powierzchni roboczej, producentowi udało się zachować relatywnie niską wagę, która wynosi 610 gramów. Co więcej, na pochwałę zasługuje też smukłość obudowy, która wynosi zaledwie 7,5 mm.

Warto zwrócić uwagę również na głośniki stereo, których są dwie pary – po jednej na lewą i krawędź tabletu (trzymając go poziomo). Obsługują Dolby Atmos, które robi tutaj szaloną robotę (jeśli nie wierzycie – wejdźcie w ustawienia dźwięku i przełączcie się na podstawowy tryb audio, który jest po prostu płaski; przełączenie się na Dolby Atmos pozwala cieszyć się słuchaną muzyką).

A propos muzyki dodam jeszcze, że REDMI Pad 2 Pro ma też 3.5 mm jack audio, tak rzadko spotykany już nie tylko w tabletach, ale i smartfonach. Jeśli ktoś ma sentyment do przewodowych słuchawek, poczuje się tu jak w domu.

To wciąż nie wszystko, bo nie wspomniałam jeszcze o tym, że za działanie tabletu odpowiada ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 o częstotliwości taktowania 2,7 GHz i system operacyjny HyperOS, bazujący na Androidzie. To z kolei oznacza, że otrzymujemy dostęp do funkcji nie tylko domyślnie oferowanych przez Google (w tym Gemini, uruchamiane przez dłuższe przytrzymanie włącznika), ale również autorskich opcji Xiaomi, jak np. wszelkie funkcje odpowiadające za współpracę ekosystemową między tabletem a smartfonem z rodziny REDMI, POCO czy Xiaomi.

Osobiście nieco żałuję, że tablety coraz rzadziej wprowadzane są do sprzedaży w wersjach z modemem choćby 4G, o 5G nie wspominając, ale – tu dobra wiadomość – REDMI Pad 2 Pro będzie dostępny również z 5G; jego premiera zaplanowana jest na 16 października.

To doskonała wiadomość, bo choć REDMI Pad 2 Pro już teraz jest świetnym kandydatem na idealnego umilacza każdej podróży (głównie przez wzgląd na długi czas pracy i fajny ekran), tak z modułem sieci komórkowej pozwoli jeszcze bardziej oderwać się od rzeczywistego świata, dzięki czemu każda podróż minie szybciej.

A ile to kosztuje?! Mniej, niż się spodziewacie

Obiecuję, cena nie zwali Was z nóg. Zresztą, wspomniałam już wyżej, że jest to tablet atrakcyjnie wyceniony i – mam nadzieję – że się ze mną za chwilę zgodzicie. Zwłaszcza teraz, gdy dostępny jest w promocji. Do 26 października każdy z dostępnych wariantów kupicie aż o 200 złotych taniej!

Standardowa cena REDMI Pad 2 Pro w Polsce wynosi 1299 złotych za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej lub 1499 złotych, gdy pod uwagę weźmiemy model z 8 GB RAM i 256 GB pamięci. W promocji ich ceny to, odpowiednio, 10299 i 1299 złotych.

Co ważne, do tabletu REDMI Pad 2 Pro można dokupić etui, etui z klawiaturą oraz rysik, tworząc tym samym fajny zestaw do pracy (zwłaszcza biurowej). A musicie wiedzieć, że w tym samym terminie (czyli do 26.10) akcesoria te są aż o 50% tańsze względem cen standardowych.

Materiał powstał we współpracy z Xiaomi Polska