Twój e-PIT z informacją o stanie zwrotu nadpłaty, jednak jeszcze nie teraz

Począwszy od połowy lutego mamy możliwość elektronicznego rozliczenia podatku dochodowego za rok 2019, przy pomocy udostępnionej przez Krajową Administrację Skarbową strony Twój e-PIT. Ci, którzy już zdążyli się rozliczyć ze skarbówką, a jeszcze nie otrzymali zwrotu nadpłaty, zastanawiają się, kiedy on nastąpi. Być może już wkrótce system poda również i tą informację.

Obiecany termin nie został dotrzymany

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informacja o stanie procesu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego miała być widoczna na stronie internetowej Twój e-PIT już od końca lutego. Mimo, że właśnie minął pierwszy tydzień marca, stosowna funkcja nie została wdrożona. W zamian za to, 28 lutego, na Facebooku usługi Twój e-PIT pojawił się krótki, choć wiele mówiący komunikat:

Intensywnie pracujemy nad udostępnieniem w usłudze #TwójePIT możliwości sprawdzenia na jakim etapie jest zwrot nadpłaty… Opublikowany przez Twój e-PIT Piątek, 28 lutego 2020

W praktyce oznacza on, że przewidywana data opublikowania stosownej zmiany, która pozwoli podejrzeć, na jakim etapie jest zwrot nadpłaty podatku, nie jest jeszcze znana. Wiadomo jedynie, że prace nad jej wprowadzeniem są prowadzone i że zostanie wdrożona, jednak o tym, kiedy to nastąpi, zostaniemy poinformowani w terminie późniejszym. Możliwe zatem, że osoby rozliczające się za 2019 rok jeszcze z tej funkcji nie skorzystają.

Przypominamy, że ostatecznym terminem na rozliczenie się, jest 30 kwietnia, jednak z pewnością nie warto czekać do końca. Im szybciej złożymy deklarację, tym szybciej otrzymamy zwrot, o ile taki będzie się nam należał.

e-PITy 2020 – garść ciekawostek

Przeglądając facebookowy profil usługi e-PIT można natknąć się na wiele ciekawostek związanych z tym, jak rozliczamy się z fiskusem. Wiadomo, że do 4 marca e-PIT złożyło już ponad 2 miliony Polaków, czyli około 10% spośród wszystkich, którzy mogą rozliczyć się w ten wygodny sposób (łącznie e-PITy przygotowano dla 21,9 miliona obywateli Polski).

Składając e-PIT warto pamiętać o przekazaniu 1% na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Rozliczając się za 2018 rok razem przekazaliśmy na ten cel sporą kwotę ponad 874 milionów złotych. To niebagatelna suma, która może przyczynić się do sprawniejszego funkcjonowania podmiotu, który zdecydujemy się wesprzeć. Zwłaszcza w przypadku organizacji non profit, liczy się każdy grosz wsparcia.

Źródło: Twój e-PIT