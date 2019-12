Korzystasz z Twittera na Androidzie? Koniecznie zaktualizuj aplikację

Wczorajszego wieczoru dostałam mejla od Twittera z dość złowieszczo brzmiącym tytułem: “Problem dotyczący bezpieczeństwa Twojego konta”. Pierwsze, co pomyślałam, to że jest to scam, którym nie trzeba się przejmować. Ale coś mnie tknęło, żeby sprawdzić dokładnie, w czym rzecz. Okazuje się, że Twitter na Androida faktycznie wymaga aktualizacji, a zatem jeśli korzystacie z tego serwisu mikroblogowego na tym systemie – smartfony w dłoń i aktualizujcie.

Mejl od Twittera był dość tajemniczy i nie zawierał zbyt wielu szczegółów. Wiemy jedynie, że był błąd (ale już go nie ma), który mógł umożliwiać przejęcie konta na Twitterze. Najważniejsza część wiadomości brzmiała następująco:

Niedawno usunęliśmy błąd, który mógł mieć wpływ na bezpieczeństwo Twojego konta. Informujemy o tym, bo nie mamy pewności, czy Twoje dane z Twittera pozostają bezpieczne. Aby zapewnić bezpieczeństwo swojego konta, jak najszybciej zaktualizuj aplikację Twittera na Androida do najnowszej wersji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłości zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych na Twitterze.

Dopiero po przejściu na blog Twittera dowiadujemy się, co tak naprawdę zawiera się w treści wiadomości, a co nie zostało przekazane wprost. Okazuje się bowiem, że wspomniana enigmatyczna, ale poważna luka w oprogramowaniu, mogła pozwalać na przejęcie konta na Twitterze i kontrolowanie go w postaci wysyłania tweetów i wiadomości do innych użytkowników Twittera.

W tym celu osoba atakująca musiałaby użyć specjalnego złośliwego kodu – „musiałaby”, bo Twitter nie ma pewności czy luka została w ogóle wykorzystana przed jej załataniem. Mimo wszystko jednak zalecana jest aktualizacja aplikacji na Androida w celu zachowania stosownej ostrożności.

Powyższa sytuacja nie dotyczy aplikacji Twittera na iOS.

źródło: Twitter / AndroidCentral