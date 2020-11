Touch ID pod ekranem coraz bardziej prawdopodobne. Apple pokazuje nowy patent

Zniknięcie Touch ID z ostatnich modeli smartfonów Apple zawiodło wiele osób. Zamiast niego pojawiło się FaceID, które również zdobyło swoją popularność. Tymczasem coraz bardziej prawdopodobny wydaje się powrót Touch ID do smartfonów z logo nadgryzionego jabłka.

Touch ID prawie na pewno powróci do iPhone’ów

Wraz z „odejściem” Touch ID ze smartfonów Apple, wiele osób zastanawiało się, czy kiedykolwiek ta lubiana technologia jeszcze do nich powróci. Według najnowszych informacji wygląda na to, że tak, ale w nieco innej formie.

Apple było firmą, która często wyznaczała trendy w świecie urządzeń mobilnych. Od pewnego czasu jednak taka sytuacja nie występuje i co raz częściej to ona musi gonić konkurencję. Nie inaczej jest tym razem, a to wszystko za sprawą nowych patentów, które pokazują Touch ID pod ekranem. Dość powiedzieć, że smartfony z Androidem używają podobnej technologii od paru lat.

Wracając jednak do samych patentów, gigant z Cupertino złożył je w urzędzie patentowym już w 2019 roku, jednak dopiero teraz ujrzały one światło dzienne. Pokazany jest na nich smartfon z czytnikiem linii papilarnych pod ekranem, a także opis całej technologii. Wiemy na pewno, że ma to być czytnik, działający na zasadzie światła podczerwonego. Najprawdopodobniej będzie to czujnik optyczny.

Patent został przyznany przez Amerykańskie Biuro Patentów i Znaków Towarowych. Widać na nim dokładnie nowy system obrazowania optycznego, który będzie emitował krótkofalowe światło podczerwone przez wyświetlacz, natomiast element światłoczuły będzie skonfigurowany tak, aby odbierał odbicie od powierzchni ekranu i mapował obraz palców użytkowników.

Przypomnijmy, że wcześniej pojawiły się informacje o tym, że Apple może zastosować Touch ID pod ekranem w iPhone 13. Takie dane przekazał Jon Prosser, który jest bardzo wiarygodnym źródłem i rzadko się myli.

Wygląda na to, że Apple może wreszcie dogonić konkurencję z Androidem, przynajmniej w zakresie biometrii związanej z czytnikami linii papilarnych. Ciekawe, czy firma postawi na FaceID oraz Touch ID jednocześnie.