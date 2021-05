To ostatni moment na zakup akcesoriów do iMaca w tym kolorze. Kolejnych dostaw nie będzie

iMac Pro to już historia. Umieszczony w ofercie Apple między komputerami iMac i Mac Pro nie był ulubieńcem klientów, dlatego producent postanowił, że zniknie z rynku. Razem z nim znikną również dedykowane akcesoria.

Ostatnia premiera komputerów Apple iMac wydaje się wręcz krzyczeć, że dla klientów wybierających właśnie te urządzenia, bardzo istotnym aspektem jest kolor obudowy i dołączonych akcesoriów. W przypadku iMaca Pro było dokładnie tak samo – w przeciwieństwie do modelu podstawowego, wyróżniał się unikatowym wśród komputerów Apple kolorem space gray, znanym chociażby z iPhone’ów, iPadów czy MacBooków.

Jaki komputer, takie akcesoria

W tym samym kolorze produkowane były również akcesoria do obsługi iMaca Pro. Klawiatura Magic Keyboard, myszka Magic Mouse i płytka Magic Trackpad w kolorze space gray prezentowały się naprawdę elegancko. Dzięki temu, na ich zakup decydowali się nie tylko posiadacze iMaców Pro, ale też pozostałych komputerów z oferty Apple: podstawowych iMaców czy MacBooków.

Niestety, czas na ich zakup powoli dobiega końca.

Apple: zakończyliśmy produkcję akcesoriów w kolorze space gray

W oficjalnym sklepie internetowym Apple, przy akcesoriach w kolorze space gray pojawiła się adnotacja o ich dostępności wyłącznie do wyczerpania zapasów:

O jej wyjaśnienie redakcja serwisu The Verge poprosiła biuro prasowe Apple. W odpowiedzi otrzymano jednoznaczne potwierdzenie – Apple zaprzestało produkcji akcesoriów w kolorze space gray. Oznacza to, że dostępne są wyłącznie do wyczerpania obecnych stanów magazynowych w sklepie Apple i u autoryzowanych sprzedawców.

Jeśli więc zastanawiacie się nad nabyciem tych akcesoriów, to już ostatni dzwonek.