Darmowe gry na majówkę: Tonight We Riot na GOG-u i Titanfall 2 na Steamie!

Kiedy zaczyna się długi weekend, w głowie gracza powstaje pytanie: co takiego odpalić? Jeśli nie chcemy wydawać dodatkowych środków na nowe tytuły, to gog.com i Steam mają dla nas idealne propozycje: Tonight We Riot oraz Titanfall 2.

Tonight We Riot

Jedną z dwóch gier, które udostępniono nam w sam raz na majówkę jest Tonight We Riot – dwuwymiarowy shoot’em up, utrzymany w pikselowym stylu graficznym. W grze nie kierujemy poczynaniami żadnego konkretnego bohatera, a całej grupy rewolucjonistów, którzy postanowili wystąpić przeciwko ogromnym korporacjom, kontrolującym wybory, media oraz życie zwykłych ludzi. W dystopijnym świecie nie ma miejsca na półśrodki, dlatego dzielnica po dzielnicy będziemy wyzwalać kolejne obszary miasta, wyrywając je z chciwych łapsk skorumpowanych, kapitalistycznych rządzących.

Gra nie jest dostępna w języku polskim, ale nie powinniśmy mieć trudności ze zrozumieniem idei – nie ma tu żadnej skomplikowanej fabuły. Ot, ucisk jest katalizatorem buntu, a my, prości robotnicy po prostu mieliśmy dość.

Tonight We Riot przypiszemy sobie do konta na gog.com całkowicie bezpłatnie. Można to zrobić tylko do 2 maja, do godziny 15:00. Później oferta się przedawnia.

Tonight We Riot (fot. gog.com)

Titanfall 2

Titanfall 2 nie trzeba chyba przedstawiać nikomu, kto zjadł zęby na gatunku gier FPS. Ten tytuł z 2016 roku był całkiem niezłym shooterem, ale miał ogromnego pecha być wydanym między Battlefieldem 1 oraz Call of Duty: Infinite Warfare. Z tego powodu dzieło Respawn Entertainment nigdy nie zdołało sprzedać się tak dobrze jak kolejne odsłony marek obecnych na rynku od wielu lat. Warto jednak przekonać się, za co Titanfall 2 zgarnął dobre recenzje, i dlaczego wielu fanów wciąż za nim tęskni.

Teraz Titanfall 2 jest dostępny przez ograniczony czas za darmo na platformie Steam. Nie możemy zatem przypisać sobie tej gry do konta na zawsze, ale będzie można się nią cieszyć aż do 3 maja, do godziny 19:00 naszego czasu. Co ciekawe, Respawn Entertainment umożliwiło darmowe granie w produkcję sprzed 5 lat w reakcji na prośby fanów.

Jeśli więc do tej pory mieliśmy dylemat, w co grać podczas długiego weekendu, to nasze rozterki właśnie zostały rozwiane. Do tytanów, piloci!