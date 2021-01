The Couch Console – perfekcyjny porządek na kanapie prosto z Kickstartera

Podczas oglądania telewizji czy grania na konsoli, zdarzają się sytuacje, w których nie wiemy, co zrobić z pewnymi rzeczami, jakie chcielibyśmy, by znajdowały się tuż pod ręką, ale nie ma na nie adekwatnego miejsca. Z The Couch Console, wspomniane problemy odejdą w niepamięć raz na zawsze.

Zero rozsypanych chipsów, zero rozlanej kawy, zero problemów z dostępem do ładowarki

Zgodnie z zapewnieniami twórców, Ebite Inc., The Couch Console to uniwersalny organizer do umieszczenia na kanapie, o modularnej konstrukcji.

Wnętrze niewielkiej, prostokątnej skrzynki, może zostać zaaranżowane dokładnie tak, jak użytkownik potrzebuje tego w danej chwili. W The Couch Console umieścić można, między innymi, samopoziomujący pojemnik na napoje, pojemnik na chipsy, miejsce na smartfon, pada czy pudełko na drobiazgi.

fot. Kickstarter

Wewnątrz The Couch Console znalazło się również miejsce dla wejścia USB-C, służącego do ładowania smartfona i akcesoriów. Niestety, wewnątrz organizera nie znajdziemy wbudowanego powerbanku – by gniazdo USB działało, musimy umieścić własny.

Po przykryciu, The Couch Console zmienia się w praktyczną podstawkę do laptopa.

fot. Kickstarter

Entuzjastyczne przyjęcie

Jak na koncepcję lansowaną przez Ebite Inc. zareagowali użytkownicy Kickstartera? Nad wyraz entuzjastycznie! Autorzy koncepcji chcieli zebrać 50 tysięcy dolarów amerykańskich, a już dziś, na 35 dni przed końcem zbiórki, udało się pozyskać kwotę ponad 1 100 000 dolarów.

fot. Kickstarter

Chętni na przedpremierowe zamówienie The Couch Console mogą dokonać tego, w tym miejscu. Cena podstawowego zestawu to 89 dolarów. Producent przewiduje, że wysyłka organizera rozpocznie się w maju 2021 roku.