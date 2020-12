Doskonały dźwięk w Twoim salonie – głośniki i słuchawki dla dwojga

Akcja partnerska

Wypełnienie dźwiękiem salonu w każdym domu czy mieszkaniu, to nie lada problem. Jak zadbać o estetykę, jednocześnie nie rezygnując z dźwięku najwyższej jakości? Co zrobić w sytuacji, gdy chcemy wspólnie cieszyć się dobrym brzmieniem, a użycie głośników chwilowo nie jest możliwe? Z gotowym rozwiązaniem przychodzi firma Teufel, wraz z dwoma produktami, którym warto poświęcić chwilę uwagi: aktywnymi kolumnami Teufel ULTIMA 40 Active oraz słuchawkami Teufel SUPREME ON.

Estetyka pomieszczenia i jakość dźwięku bez żadnych kompromisów

Jednym z najważniejszych elementów współczesnego salonu jest właściwe nagłośnienie. Żeby korzystać z dźwięku o bardzo wysokiej jakości, nie możemy zdać się na głośniki wbudowane w telewizor. Trzeba sięgnąć po rozwiązania zewnętrzne.

Najpopularniejszymi z nich są typowe zestawy stereo, bądź kino domowe, składające się ze wzmacniacza i dwóch kolumn pasywnych. W przypadku kina domowego, do zestawu dołączają jeszcze dwa głośniki tylne, subwoofer i głośnik centralny.

Tego typu instalacja, choć zapewnia satysfakcjonującą jakość dźwięku, jest raczej niewygodna w codziennej eksploatacji, a powstała przy okazji jej budowy plątanina kabli – trudna do ogarnięcia. Dodatkowo, ukrycie wzmacniacza i przynajmniej kilku przewodów, którymi połączono poszczególne elementy zestawu, wymaga zastosowania półki pod telewizor, czyli niezbyt estetycznego rozwiązania, coraz mniej pasującego do pomieszczeń, w których urządzenie jest zawieszone na ścianie.

Wyjściem z problemu może być zastosowanie kolumn aktywnych. Od konstrukcji pasywnych różnią się tym, że wewnątrz jednej z nich ukryto wzmacniacz. W praktyce oznacza to eliminację urządzenia, które dotychczas należało ukryć wewnątrz półki pod telewizorem, razem z prowadzącymi do niego kablami. Wykorzystując kolumny aktywne, znacznie łatwiej zadbać o estetykę pomieszczenia. Przykładem takiego rozwiązania, mogą być kolumny Teufel ULTIMA 40 Active.

Kolumny aktywne Teufel ULTIMA 40 Active – elegancja i spore możliwości

O jakości brzmienia produktów Teufel, mogłem przekonać się jakiś czas temu, testując nieco inną parę kolumn aktywnych. W przypadku modelu ULTIMA 40 Active, doskonałe brzmienie zaklęto w głośnikach o klasycznym, lecz jednocześnie niebanalnym wzornictwie. Trójdrożne kolumny o mocy 2 x 130 W świetnie sprawdzą się zarówno do słuchania muzyki, jak i jako nagłośnienie kina domowego.

Źródłem wybornego dźwięku może być nasz telewizor i wszystkie podłączone do niego urządzenia. Kolumny łączą się z telewizorem przy pomocy tylko jednego kabla – HDMI ARC, dzięki czemu nie ma konieczności odrębnego doprowadzania źródła dźwięku z każdego urządzenia znajdującego się w naszym salonie. Telewizor wystarczy. Gdyby jednak zaistniała konieczność podłączenia jednego z urządzeń kablem analogowym – nie ma żadnego problemu, ULTIMA 40 Active ma również wejście analogowe. To jednak nie koniec. Producent zaimplementował także port USB, do którego można podłączyć laptopa. Dostępne jest również wejście optyczne.

Na wyposażeniu nowoczesnych kolumn aktywnych nie mogło zabraknąć łączności bezprzewodowej. W przypadku Teufel ULTIMA 40 Active można korzystać z protokołu Bluetooth, ze wsparciem dla kodeka dźwięku wysokiej rozdzielczości aptX. Sprzęt wspiera standard Dolby Digital.

Kolumny aktywne jako podstawa kina domowego? To też możliwe! Zestaw firmy Teufel w każdej chwili można uzupełnić o satelity Teufel EFFEKT i subwoofer Teufel T8 albo T10. Ten ostatni, podobnie jak tylne głośniki EFFEKT, podłączyć można bezprzewodowo. Wrażenie dźwięku przestrzennego da się osiągnąć bez dodatkowych akcesoriów. Technologia Dynamore® Virtual Center symuluje kanał centralny i dba o lepsze zrozumienie mowy podczas oglądania filmów, wiadomości w TV czy słuchania podcastów.

Model Teufel ULTIMA 40 Active to wygoda obsługi. Kolumnami sterować steruje się za pomocą aluminiowego pilota albo przycisków na obudowie. Najważniejsze informacje dotyczące pracy urządzenia, prezentowane są na dużym i czytelnym wyświetlaczu.

Gdy kolumny muszą milczeć – słuchawki Teufel SUPREME ON

Wspólne słuchanie ulubionych nagrań z drugą połówką? Audiobook lub podcast w towarzystwie przyjaciela? To tylko wybrane sposoby na spędzenie miłego wieczoru. Co jednak w sytuacji, gdy nie jesteśmy sami w domu, a na przykład w pokoju obok śpi dziecko, i korzystanie z głośnych źródeł dźwięku nie jest możliwe? Dla mnie, jako młodego rodzica, ten problem to codzienność. Istnieje jednak rozwiązanie, dzięki któremu wspólne można cieszyć się dobrym audiobookiem lub muzyką.

Jedną z unikatowych zalet słuchawek Teufel SUPREME ON jest funkcja ShareMe. Pozwala ona sparować dwie pary słuchawek bezprzewodowo z jednym smartfonem. Dzięki niej, nasz towarzysz będzie słyszał dokładnie to samo, co my, w tym samym momencie. Funkcja dostępna jest z poziomu darmowej aplikacji w systemach Android oraz iOS, która pozwala również na wprowadzenie ustawień korektora dźwięku zgodnie z preferencjami użytkownika. Teufel SUPREME ON umożliwiają delektowanie się tym samym źródłem dźwięku, pozostając całkowicie obojętnym dla reszty otoczenia. W trybie Party, słuchawki mogą pracować z dwoma urządzeniami jednocześnie. Dostępna jest również funkcja Auto-Play, automatycznie pauzująca i wznawiająca odtwarzanie muzyki w zależności od tego, czy słuchawki są założone.

Poza synchronizacją dwóch par słuchawek, SUPREME ON to również bardzo wysoka jakość dźwięku, łączność Bluetooth 5.0 z aptX i AAC, system głośnomówiący złożony z dwóch mikrofonów i wsparty technologią Qualcomm® cVc™ – w sam raz do rozmów i wideokonferencji oraz bateria pozwalająca nawet na 30 godzin korzystania z słuchawek (20 godzin z technologią aptX™ przy średniej głośności). Dzięki szybkiemu ładowaniu z wykorzystaniem portu USB-C, czas konieczny do odzyskania energii jest bardzo krótki.

Słuchawki Teufel SUPREME ON dostępne są na stronie producenta w cenie 649 złotych. Dodatkowo, pierwsi nabywcy słuchawek mogą liczyć na rabat w wysokości 200 złotych, po podaniu kodu SUPO-U44-VB8. Oferta jest dostępna do wyczerpania zapasów, ale nie później niż do 31.12.2020 roku. W tej cenie niezwykle trudno znaleźć będzie słuchawki o takiej jakości wykonania i zbudowane z tak dobrych materiałów, jak w przypadku SUPREME ON.

Rozwiązania firmy Teufel pozwalają skutecznie i kompleksowo, a przy tym elegancko, zadbać o najwyższą jakość dźwięku nawet w najbardziej szykownym wnętrzu. Dodatkowo, dzięki technologii producenta, dźwiękiem wysokiej jakości można delektować się wspólnie bez konieczności używania kolumn. Dostępnym rozwiązaniom marki, z pewnością, warto przyjrzeć się bliżej.

Wpis powstał przy współpracy z Teufel