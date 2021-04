Wiemy, kiedy zadebiutuje nowy Test Drive Unlimited Solar Crown. Będzie wersja na Switcha!

Firma Nacon, czyli wydawca najnowszego Test Drive Unlimited Solar Crown, poinformowała o planowanej premierze najnowszych wyścigów autorstwa KT Racing. Ponadto do gry szykować mogą się także posiadacze Nintendo Switch, gdyż twórcy potwierdzili wersję i na tę konsolę.

Premiery gier w 2021 roku? Trudny temat

Nie jest wielkim zaskoczeniem fakt, że premiery smartfonów, filmów czy też gier w 2021 roku to bardzo ciężki temat. Wszystko z uwagi na trudną sytuację na świecie. Niemalże z każdej strony jesteśmy torpedowani doniesieniami o kolejnych obsuwach. Niedawno dowiedzieliśmy się o przesunięciu daty premiery Deathloop, czyli strzelanki autorstwa Arkane, która ma zadebiutować na PS5 i PC dopiero we wrześniu. Gra ukaże się także na konsolę Microsoftu, ale w późniejszym, bliżej nieokreślonym terminie.

Test Drive Unlimited Solar Crown coraz bliżej

Wszystko wskazuje na to, że światowe problemy nie dotknęły najnowszego dzieła autorstwa KT Racing. Za sprawą krótkiego teasera, opublikowanego na oficjalnym profilu gry na Twitterze, dowiedzieliśmy się, że premiera Test Drive Unlimited Solar Crown będzie mieć miejsce w lipcu 2021 roku. Zagramy na PC, Xbox Series X/S, PS5, a także konsolach ubiegłej generacji.

Co ciekawe, końcowa plansza z miesiącem premiery wskazuje na to, że Test Drive Unlimited Solar Crown ukaże się także na konsoli Nintendo Switch. To spore zaskoczenie, gdyż wcześniej twórcy nie wyrażali zainteresowania tą konsolą.

Sam zwiastun Test Drive Unlimited Solar Crown niestety nie zdradza zbyt wiele. Wygląda, na to, że nie zabraknie funkcji personalizacji swojego avatara. Wideo wskazuje, że duże znaczenie w grze ma mieć hazard, gdyż widzimy urywki z kasyna. Zarobione pieniądze będziemy mieli zapewne okazję wydać na coraz droższe samochody i wirtualne mieszkania – tak, jak miało to miejsce w poprzednich odsłonach serii.

Z potwierdzonych wcześniej informacji wiemy tylko tyle, że Test Drive Unlimited Solar Crown przeniesie graczy na sporych rozmiarów wyspę, którą będą mogli przemierzać za pomocą posiadanych pojazdów. Biorąc pod uwagę rychłą datę premiery, możemy spodziewać się, że w najbliższych tygodniach poznamy więcej szczegółów na temat nowej odsłony Test Drive.