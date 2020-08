Jaki tani telewizor (do 2000 złotych) warto kupić?

Dobry i tani telewizor? Czy te słowa się nie wykluczają? Czy zakup takiego telewizora rzeczywiście jest możliwy? Do niedawna było to trudne, ale mamy rok 2020 i dużą konkurencję. Do gry na rynku RTV włączyło się chociażby Xiaomi. Dlatego też zastanawiając się co kupić do 2000 złotych, wybraliśmy pięć ciekawych i różnorodnych modeli telewizorów.

Co warto wiedzieć przed zakupem telewizora?

Przede wszystkim należy pamiętać, że telewizory różnią się nie tylko wielkością ekranu, platformą smart TV, wyglądem i ceną. Na jakość telewizora wpływa zastosowana matryca, podświetlanie czy procesor przetwarzający obraz. Ekrany różnią się też głośnikami i kilkoma innymi detalami. W efekcie tego różnice pomiędzy jednym, a drugim 50-calowym telewizorem, mogą być naprawdę spore, jeśli chodzi o jakość obrazu, płynność działania czy efekty podczas gry na konsoli czy pececie.

Nie można się łudzić, że telewizor 55-calowy za 1799 złotych, będzie oferował takie same możliwości, jak OLED w tym samym rozmiarze za 4999 złotych czy kosztujący jeszcze więcej ekran 8K w tym rozmiarze. Czego nie dostaniemy w tanim telewizorze? Na pewno nie będzie tu w pełni równomiernego podświetlania znanego z topowych ekranów LCD czy właśnie organicznych matryc. Tańsze telewizory mają też gorsze pokrycie kolorów i mniej szeroką paletę barw, co oznacza mniej szczegółowy i realistyczny obraz.

Aktualnie tanie telewizory wspierają formaty HDR, ale przez ograniczoną jasność nie są w stanie odwzorować odpowiednio tego efektu. Trochę lepiej radzą sobie z tym ekrany ze wsparciem dla Dolby Vision. Wciąż jednak jasność na poziomie 600-700 nitów i więcej daje dopiero pożądane doznania. Wiele tanich telewizorów ma też wysoki input lag i brak dodatkowych funkcji dla graczy – oznacza to gorsze doświadczenia z rozgrywki sieciowej i słabsze wykorzystanie możliwości konsol czy dobrych kart graficznych.

Czy tanie telewizory są złe?

To jednak nie oznacza, że tanie telewizory co do zasady są złe. Dla wielu użytkowników będą w pełni satysfakcjonujące, wystarczające i zadowalające. Po prostu trzeba mieć świadomość swoich potrzeb i oczekiwań. W dodatku warto zastanowić się na czym nam zależy.

W większości podstawowych modeli znajdziemy już zaawansowane platformy Smart TV, pozwalające w wygodny sposób cieszyć się z Netfliksa, YouTube’a, Player.pl, Ipla, a nawet Apple TV+ i Amazon Video Prime. Prześlemy też obraz i dźwięk z naszego telefonu, skorzystamy z multimediów. Swoje też robi stosunkowo duży obraz. Sam 50- czy 55-calowy telewizor będzie olbrzymim przeskokiem dla osoby, która wcześniej korzystała z multimediów tylko na ekranie komputera lub użytkowała starszy telewizor mający 32-40 cali lub mniej.

W ramach cyklu „Co kupić?” wybraliśmy pięć tanich telewizorów z przedziału 1000-2000 złotych. Dzięki temu są tu zarówno modele w kwocie 1299 złotych, jak i te za 1999 złotych. Jest to różnorodna propozycja telewizorów, które rzeczywiście czymś się wyróżniają na rynku. Zakup każdego z nich może okazać się satysfakcjonującym wyborem, jeśli będzie on odpowiednio przemyślany i dopasowany do naszych potrzeb.

Przyjrzyjmy się zatem naszym propozycjom tanich telewizorów do 2000 złotych. Co istotne, wszystkie modele są najnowszymi rozwiązaniami z gamy każdego z producentów.

JVC LT-43VU3000

Najmniejsza i najtańsza propozycja w tym zestawieniu. JVC to marka japońska, ale za produkcję tego telewizora odpowiada turecki VESTEL. Produkuje on też telewizory z logo Toshiba i JVC. Wszystkie charakteryzują się dobrym stosunkiem ceny do możliwości i jakości. Model VU3000 jest ciekawy ze względu na naprawdę niską cenę, a jednocześnie obecność wsparcia dla Dolby Vision. To wyjątkowy wyróżnik tego modelu. Zwłaszcza, że nie ma tu Android TV, a tylko własna, dość ograniczona platforma Smart TV oparta o Linuksa.

To propozycja dla tych, którzy na przykład mają Xbox One S i z niego chcą korzystać nie tylko jako konsoli, ale też źródła filmów z płyt i serwisów VOD, np. Netflix. Albo posiadają inną przystawkę lub też korzystają jedynie z dekodera telewizyjnego czy telewizji naziemnej, do czego szukają taniego i niedużego telewizora.

JVC LT-43VU3000 nie jest żadną rewelacją, jeśli chodzi o obraz. Korzysta on z 60 Hz matrycy IPS. Oznacza to kiepski kontrast, słabą czerń, ale za to przyzwoity efekt w nasłonecznionym pomieszczeniu i dobre kąty widzenia. Sprawdzi się więc jako telewizor umieszczony nie na wprost kanapy – co czyni go dobrą propozycją do kuchni, sypialni czy pokoju dziecięcego.

Jeden z najprostszych modeli, ale to wsparcie dla Dolby Vision czyni go wyjątkowym i interesującym wyborem w swojej klasie.

Sharp 50BL5EA

Sharp po przejęciu przez Foxconn wraca na salony i chce zagościć w naszych dużych pokojach, choć w ofercie producenta nie ma już ultra dużych ekranów, w których Japończycy specjalizowali się dekadę temu. Teraz Sharp oferuje tanie telewizory z system Android TV, właściwie najtańsze na rynku. W dodatku działają całkiem sprawnie.

Atutem tego konkretnego model jest Android TV w wersji 9 z szansą na aktualizację w przyszłości. Stabilne i dość płynne działanie w tej klasie. Dodatkowo Sharp 50BL5EA ma aż 4 porty HDMI, co również jest rzadkością w świecie tanich telewizorów.

To dobra propozycja dla osób poszukujących taniego, względnie dużego telewizora z dostępem do bogactwa serwisów VOD. Jak dla mnie to jedna z idealnych propozycji dla studenta czy generalnie jako telewizor do mieszkań na wynajem.

Xiaomi Mi TV 4S 55″

Xiaomi nie próżnuje i zdobywa kolejne gałęzie rynku elektroniki konsumenckiej. Wydawało się, że w Europie podbój świata telewizorów nie będzie możliwy, wszak klienci w tej materii ufają koreańskim producentom (Samsung / LG), kultowemu Sony czy Philipsowi z mocnym holenderskim rodowodem. Okazuje się jednak, że Xiaomi potrafi zawalczyć nie tylko ceną, ale też możliwościami swojego telewizora.

Mi TV 55 4S jest zdecydowanie najszybszym tanim telewizorem z systemem Android TV. Działa stabilnie, a miłym rozwiązaniem jest minimalistyczny, łatwy w obsłudze pilot. Także sama konstrukcja telewizora ze smukłą ramką i metalowymi akcentami robi pozytywne wrażenie.

Pod względem jakości obrazu mocną stroną jest upłynnienie obrazu tak rzadko spotykane w telewizorach tej klasy. To jeden z najtańszych godnych polecenia telewizorów 55-calowych i jedyny w tym zestawieniu.

Niestety, Mi TV 4S ma pewną wadę w postaci loterii, jeśli chodzi o rodzaj matrycy. W zależności od partii montowane są panele VA lub IPS. Dzieje się tak też w innych modelach telewizorów, zwłaszcza tych tanich. To oznacza, że jakość obrazu jednego egzemplarza nie będzie bezpośrednio porównywalna z drugimi. Co gorsza, nie mamy jak tego sprawdzić przed zakupem.

Przy czym w tej klasie telewizora te różnice nie są aż tak duże mimo wszystko i zarówno model z IPS i VA to dobre ekrany, choć ten z matrycą VA jest jednak lepszy.

Samsung UE50TU71722

TU71722 to następca popularnego RU7122 i RU7172 – kontynuator podstawowej, a zarazem udanej serii telewizorów Smart TV Samsunga, w tym roku oznaczonej jako Crystal TV.

Istotne jest to, że koreański producent – dostrzegając działania konkurencji – poszedł także w jeszcze lepsze wykończenie modelu. Ramki ekranu są smuklejsze, pojawiły się też metalowe elementy. Telewizor jest smuklejszy i bardziej estetyczny.

Jego silną stroną jest niezła jakość obrazu i świetna płynność ruchu, wyprzedzająca ekrany także z nieco wyższej klasy. W dodatku Tizen działa stabilnie i oferuje mnogość aplikacji łącznie ze wsparciem dla AirPlay.

To jeden z najrozsądniejszych wyborów w tej klasie. Warto zwrócić uwagę, że niewiele droższy jest też wariant 55-calowy.

LG 50UN73003

Jak na LG to bardzo nietypowy telewizor, ponieważ w tym rozmiarze korzysta on z matrycy VA, a musicie wiedzieć, że LG Display specjalizuje się w produkcji matryc IPS. Mamy więc lepszą czerń i kontrast niż w 55- czy 49-calowych modelach od LG.

Główną zaletą UN73003 jest system operacyjny – WebOS jest bardzo przyjazny w obsłudze i wspiera wszystkie popularne aplikacje VOD. Pozwala też na integrację z inteligentnym domem, w tym Apple HomeKit.

Ciekawą opcją telewizora jest możliwość wykorzystania dwóch głośników Bluetooth jako głośniki do tego ekranu. Procesor obrazu nieźle radzi sobie z upscalingiem obrazu. To dobry telewizor także do korzystania z tradycyjnej telewizji linearnej.

Poniżej znajdziecie zestawienie prezentowanych modeli

Model LG 50UN73003 Samsung UE50TU71722 Xiaomi Mi TV 55 Sharp 50BL5EA JVC LT-43VU3000 Przekątna ekranu 50″ 50″ 55″ 50″ 43″ Rodzaj matrycy 4K VA 60 Hz 4K VA 60 Hz 4K IPS/VA 60Hz 4K VA 60 Hz 4K IPS 60 Hz Platforma Smart TV WebOS Tizen Android TV Android TV Linux (własna platforma) Liczba HDMI 3 2 3 4 2 HDR HDR10 HDR10, HDR10+ HDR10 HDR10 HDR10, Dolby Vision Cena 1999 złotych 1899 złotych 1799 złotych 1599 złotych 1299 złotych Oferta link link link link link

