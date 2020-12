Iluminacja świąteczna? Nie! Budujemy nowy komputer, w którym wszystko się świeci

Święta to magiczny czas. Wszystko na naszej smutnej i szarej drodze jakoś nabiera barw (czy to dosłownie, czy w przenośni). Iluminacje świąteczne biją nam po oczach na każdym kroku… Dlaczego by nie mogły bić też od naszego komputera? Z tą myślą jakiś czas temu zacząłem swój projekt świąteczno-noworoczny komputera RGB. A to oznacza, że podświetlimy wszystko, co się da! Pomogła mi w tym firma XPG. Zapytacie w jaki sposób? Przeczytajcie!

Na początku był pomysł

Pomysł zrodził się już dość dawno, gdzieś w okresie wakacyjnym. Wpadł mi wtedy do głowy pomysł, by rozświetlić trochę komputer – by nadać barw jednostce i móc sterować całością od góry do dołu. Każdy komputer ma w sobie cząstkę duszy osoby, która go składała – to ona (osoba) nadaje całości kształt, charakterystykę, a przede wszystkim moc do pracy czy to do gier. Od kilku lat na rynku pojawiają się rozwiązania RGB, dzięki czemu osoby składające komputery mają okazję wyrazić siebie poprzez barwę czy natężenie światła w użytych komponentach. Czasami powstają potworki, na które wręcz nie można patrzeć, a innym razem małe dzieła sztuki, od których nie można odwrócić wzroku. I z tą myślą rozpocząłem swój projekt.

Każdy się myli

Pierwsza lekcja – zawsze, ale to zawsze dokładnie czytaj specyfikację podzespołów. W moim przypadku chciałem zrobić wszystko na “hurra”, przez co kilka razy byłem zmuszony moją jednostkę modernizować… Ale o tym za chwilę – wpierw kilka słów o tym, co chciałem stworzyć na początku. A miał to być PC z górnej półki bez kompromisów! A w jego wnętrzu miała się znaleźć…

Płyta główna ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME:

gniazdo procesora: Socket 1200,

chipset: Intel Z490,

architektura procesora: Comet Lake,

typ obsługiwanej pamięci: DDR4-2933 MHz (Intel Core i7/i9), DDR4-2800 MHz (Intel Core i7/i9), DDR4-2666 MHz (Intel Core i3/i5), DDR4-2400 MHz, DDR4-2133 MHz,

typ obsługiwanej pamięci OC; DDR4-4800 MHz, DDR4-4700 MHz, DDR4-4600 MHz, DDR4-4500 MHz, DDR4-4400 MHz, DDR4-4266 MHz, DDR4-4133 MHz, DDR4-4000 MHz, DDR4-3866 MHz, DDR4-3733 MHz, DDR4-3600 MHz, DDR4-3466 MHz, DDR4-3400 MHz, DDR4-3333 MHz, DDR4-3200 MHz, DDR4-3000 MHz,

liczba banków pamięci: 4 x DIMM,

maksymalna wielkość pamięci RAM: 128 GB,

architektura pamięci: Dual-channel,

wewnętrzne złącza: SATA III (6 Gb/s) – 8 szt., M.2 – 2 szt., PCIe 3.0 x16 – 2 szt., PCIe 3.0 x4 – 1 szt., USB 3.1 Gen. 2 (USB 3.1) typu C – 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 2 szt., USB 2.0 – 2 szt., ARGB – 2 szt., złącze wentylatora 4 pin – 2 szt.,

zewnętrzne złącza: RJ45 (LAN) – 2 szt., USB Type-C – 1 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – 6 szt., USB 3.1 Gen.2 – 3 szt., USB 2.0 – 2 szt., audio jack – 5 szt., S/PDIF – 1 szt.,

złącze anteny Wi-Fi – 2 szt.,

przycisk Clear CMOS – 1 szt.,

przycisk USB BIOS Flashback – 1 szt.,

obsługa RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10,

obsługa wielu kart graficznych,

NVIDIA SLI,

AMD CrossFireX,

obsługa układów graficznych w procesorach: nie,

układ audio: ROG SupremeFX,

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax),

Bluetooth,

podświetlenie LED,

format E-ATX,

szerokość: 277 mm,

wysokość: 305 mm.

… i karta graficzna ASUS GeForce RTX 2080 SUPER STRIX WHITE 8GB OC:

typ złącza: PCI-Express x16,

producent chipsetu: NVIDIA,

model chipsetu: GeForce RTX 2080 SUPER,

wielkość pamięci: 8192 MB,

typ zastosowanej pamięci: GDDR6,

taktowanie rdzenia: 1650 MHz (Boost: 1890 MHz),

taktowanie pamięci: 15500 MHz,

szyna danych pamięci: 256 bit,

przepustowość pamięci: 496 GB/s,

kompatybilność z techn. współbieżności, SLI,

rodzaje wyjść/wejść: 1 x USB Type-C 2 x Display Port, 2 x wyjście HDMI,

wsparcie dla HDCP: tak,

wsparcie dla CUDA: tak,

technologia VR: tak,

obsługiwane standardy: DirectX 12,

OpenGL 4.5,

Ray Tracing,

Vulkan,

typ chłodzenia: wentylator,

zalecana moc: 650 W,

złącze zasilania: 8 + 8 PIN,

długość: 305 mm,

szerokość: 130 mm,

wysokość: 54 mm,

zaawansowane technologie: NVIDIA Ansel, NVIDIA G-Sync –Ready,

maks. taktowanie rdzenia: 1890 MHz.

A do tego wszystkiego procesor Intel Core i7-10700K, 3.8GHz, 16 MB, ale z racji tego, że w międzyczasie zakupiłem swoją sztukę (i7 została wypożyczona od producenta), to do całości doszła sztuka Intel Core i9-10850K, 3.6GHz, 20 MB.

Pierwsza wpadka

Zdarza się, po prostu się zdarza. Okazało się, że niestety nie do końca mogę użyć Maximusa do swoich celów, bo obudowa… jest za mała. Na śmierć zapomniałem o tym, że Asus Maximus XII Extreme to płyta o rozmiarze E-Atx a nie Atx… no peszek. Dlatego też zaszła mała zmiana odnośnie mobo – Gigabyte Z390 AORUS MASTER – to właśnie ona została bohaterem w tym materiale.

Płyta, która dzielnie na moim testbenchu działała już od ponad roku, zawitała jako gość honorowy w tym zestawieniu (wraz z procesorem – nie jest tajemnicą, że procesory na 1200 nie będą pasować do gniazda 1151). Dlatego w tym miejscu pojawiła się moja sztuka Intel Core i7-8700K – procesor, który już nie należy do najmłodszych, ale w dalszym ciągu jest cholernie wydajną jednostką!

Zmiany, jakie zaszły w tym zestawie, to dopiero początek – pora na pozostałe komponenty.

Użyty zasilacz to XPG Core Reactor 850W Gold.

Pamięć RAM?

ADATA XPG Spectrix D60G 32GB 4133MHz (4x8GB) – oczywiście zdaję sobie sprawę, że tak wysoko taktowane kostki to lekki overkill do tego zestawu, ale czemu nie – w końcu po to powstają takie materiały, by kombinować, tworzyć i bawić się różnymi konfiguracjami!

Dyski SSD:

ADATA 512 GB M.2 PCIe NVMe XPG SPECTRIX S40G RGB jako dysk główny na system i programy,

ADATA 1 TB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro jako dysk na gry i inne takie takie.

Układ chłodzenia CPU:

ADATA XPG Levante 240 ARGB. Dlaczego wybór padł na to chłodzenie? Nie, nie dlatego, że jest od XP. Wszystko przez to, że chłodzenie to idealnie współgra z obudową, jaką tutaj zastosowałem (niekoniecznie z płytą główną, jak już wspomniałem – ale to moja wina).

Obudowa

XPG Invader Black. Trzeba to jasno powiedzieć – jest to elegancka obudowa midi-tower.

Czy to już wszystko? Oczywiście, że nie! Zabrakło kolorowych gwiazd tego zestawienia.

Dodatki:

XPG VENTO 120 / VENTO 120 ARGB – nowość od XPG. W mojej jednostce znalazło się miejsce dla aż… siedmiu sztuk,

XPG Prime ARGB, XPG Prime ARGB extension cable MB oraz XPG Prime ARGB extension cable VGA – tłumacząc wszystko na język polski – paski LED-owe, kabel 24pin RGB do zasilania płyty głównej oraz kabel 2x 8pin RGB do zasilania karty graficznej (jak ma wszystko świecić, to niech świeci!).

Składamy

Jest to ta część całej historii tego projektu, gdzie nie mam zbyt wiele do powiedzenia. Jedyne, na co mogę zwrócić uwagę to to, że XPG Invader Black przykuł moją uwagę tym, że istnieje możliwość montażu w nim AiO 240mm w “środku”, dzięki czemu front-panel, jak i top, pozostają do naszej dyspozycji. Jest to ciekawa konstrukcja, pozwalająca nawet na zabawę w jakiegoś mniejszego custom loopa. Kto wie, kto wie, może kiedyś.

Dodatkowym minusem takiej zabawy RGB są… kable, wszędzie kable, mnóstwo kabli. Do tego, wierzcie mi, trzeba mieć anielską cierpliwość i mocne nerwy.

Pierwsze problemy

Nigdy, ale to nigdy nic nie może iść dokładnie tak, jak to sobie zaplanujesz – projekt w trakcie, wszystko na miejscu i boom – nagły wybuch małej atomówki spowodował, że musiałem od tego odejść i pomyśleć kilka minut, bo już miałem ochotę się poddać i zrobić coś innego. Już tłumaczę w czym rzecz…

Karta graficzna się nie mieści… po zamontowaniu AiO w środku obudowy straciłem dość znacznie przestrzeń roboczą, a i możliwości operacyjne poszły się je… tak właśnie 😊

Chwila główkowania co dalej i mam! Pomysł może nie idealny, ale zawsze – w szafie miałem jedną sztukę CableMod Vertical PCI-e Bracket – drogie rozwiązanie, ale co się nie robi, by wszystko wyglądało OK. Prawie… efekt był taki, że w obudowie po prostu brakowało miejsca… Wszystko udało się spasować, jak należy, ale jednak GPU wręcz zasłaniało elementy AiO, a kable RGB do VGA były zbyt krótkie, by przykryć całość… Pierwszy etap prac możecie ocenić sami.

Co dalej?

Nie można się poddawać. Pierwszy zamysł z GPU musiałem zmienić. Miałem na stanie kilka kart, które mógłbym wykorzystać w ten sposób, ale wszystkie były za długie – musiałem zorganizować coś krótszego, ale równie wydajnego (jak i nie bardziej).

Dlatego teraz zapraszam was na prezentację nowego GPU do projektu świątecznego – Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge 8GB GDDR6:

rodzaj złącza: PCI-E x16 4.0,

pamięć: 8 GB,

rodzaj pamięci: GDDR6,

szyna pamięci: 256-bit,

efektywne taktowanie pamięci: 14000 MHz,

taktowanie rdzenia: 1665 MHz,

rdzenie CUDA: 4864,

typ chłodzenia: Aktywne,

rodzaje wyjść: HDMI – 1 szt., DisplayPort – 3 szt.,

obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.6,

złącze zasilania: 1x 8-pin,

rekomendowana moc zasilacza: 650 W,

pobór mocy (TDP): 200 W,

długość: 222 mm,

szerokość: 116 mm,

wysokość: 38 mm.

RTX 3060Ti od Zotaca okazał się strzałem w dziesiątkę. Idealne wymiary, odpowiednia moc i dobry moment, by sprawdzić, jak poradzi sobie nowość Nvidii w połączeniu z i7-8700k na Z390. Zanim jednak przejdziemy do testów wydajnościowych – przedstawiam wam całą sesję RGB iluminacji mojego PC. Podzespoły od XPG Adata, Aorus, Zotac wspólnie stworzyły jednostkę, obok której trudno przejść obojętnie.

Testy

Zacznijmy od unigine valley benchmark – jednego z najpiękniejszych benchmarków dostępnych na rynku. Tutaj udało się uzyskać wynik 7042, co jest bardzo, bardzo dobrym rezultatem.

3D Mark

Sky Diver – 53 183,

Night Raid – 51 665,

Fire Strike – 23 516,

Fire Strike Extreme – 13 385,

Fire Strike Ultra – 7 228,

Port Royal – 6 855,

Time Spy – 11 168,

Time Spy Extreme – 5 330.

Dodajmy do tego wszystkiego, że procesor po podkręcaniu (tak, ustawiłem swoją sztukę i7-8700k na 4,9 GHz przy napięciu 1,30V) kilkukrotnie obciążyłem testem Intel Processor Diagnostic Tool.

Kolejna informacja, nim zaczniemy segment z grami, całość testowałem w rozdzielczości 2560×1440 pikseli na możliwie najwyższych ustawieniach graficznych (dla niektórych tytułów są to ustawienia wysokie, dla innych ultra albo uber).

World Of Warcraft – Shadowlands

No powiem wam, że bomba. Takie połączenie, jakie jest w tym PC, to istna petarda dla tego tytułu. 2K i wszystko max detale, a ja rejestruję od 170 do 200 FPS.

Forza Horizon 4

Forza to dalej jeden z moich ulubionych tytułów. W tym przypadku osiągniemy wynik w okolicy od 130 do 150 FPS (psyt. jak wam się podoba mój nowy nabytek? Quadra w Forzie to petarda!).

Far Cry 5

Na wstępie Was przepraszam, zbindowały mi się klawisze do robienia screenów podczas rozgrywki i dopiero po wszystkim zauważyłem, że nałożył mi się pasek “szybkiego wyboru” podczas robienia screena. Ale mniejsza z tym – w tym tytule możemy liczyć na poziom klatek od 104 do 140!

Assassin’s Creed Odyssey

To teraz coś mocniejszego – tytuł, który ma co prawda kiepską optymalizację i potrafi zajechać prawie każdą konfigurację – tutaj RGB PC się nie poddał i wywalczył aż od 75 do 90 FPS przy 2K na Ultra!

Pora na grubego zwierza – RayTracing to chleb powszedni dla takiej konfiguracji, dlatego zaczniemy od testu w Call of Duty Black Ops Cold War, a skończymy na Cyberpunk 2077. Testy w grach podzieliłem na trzy etapy:

wyłączony RT/DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra,

włączony RT Ultra, wyłączony DLSS – reszta ustawienia Wysokie / Ultra,

włączony RT Ultra + DLSS (najwyższa możliwa jakość obrazu) – reszta ustawienia Wysokie / Ultra.

W Call of Duty Black Ops Cold War możemy cieszyć się niezłym FPS-em – bez włączonych dodatkowych usprawniaczy wizualnych osiągamy okolice 120 FPS, przy włączonym RT wartość spada nam do okolicy 60 klatek, ale od czego jest DLSS 2.0 – po uruchomieniu mamy zastrzyk dodatkowych 22 FPS-ów i możemy cieszyć się rozgrywką w 82 FPS-ach na ustawieniach Ultra RT oraz DLSS – not bad, my friend!

Z Cyperpunk 2077 nie było tak wesoło. Nie mówię to u klatkach, bo tutaj jesteśmy w stanie wygenerować (idąc po kolei, bez RT, Z RT oraz Z RT oraz DLSS) od 45 do 60, od 16 do 36 oraz od 49 do 56 FPS-ów. Mówię tu o innym problemie – po patchu 1.05 gra średnio wywalała mi się do pulpitu co 40/50 sekund – stworzenie takiej sekwencji wydajnościowej, jaką macie możliwość teraz oglądać, zajęło mi około godziny nerwów i szybkiego przemieszczania się z myślą, żeby tylko tym razem nic się nie wywaliło… ale w końcu się udało!

Temperatury

Jeżeli przyjrzycie się screenom z gier, zauważycie jakie temperatury osiągały poszczególne komponenty (mam na myśli CPU, jak i GPU). I muszę w tym miejscu powiedzieć, że naprawdę nie jest źle – karta graficzna Zotac RTX 3060Ti potrafiła zagrzać się w okolice 71 stopni Celsjusza i tyle. Wartość ta zazwyczaj utrzymywała się dosłownie chwilę, by po prostu zejść niżej. Średnio? Okolice 65/67 stopni Celsjusza.

CPU podobnie – od 60 do 65 stopni przy podkręceniu do 4,9 GHz na napięciu 1.30V to fajny wynik. Ogólnie kultura pracy całego układu stoi na bardzo wysokim poziomie, jednak nie mam jak wam do końca tego pokazać. Sprzęt, który wykorzystywałem do takich pomiarów, zawiódł mnie i muszę zdobyć nowy co w okresie świątecznym (i covidowym) jest trudnym zadaniem.

Ile to wszystko kosztuje?

Pora, by całość policzyć. Jaka jest wartość takiego zestawu? Oczywiście miejcie na uwadze to, że niektóre komponenty są tutaj “nad wyraz” i można zamienić je tańszymi odpowiednikami:

procesor i7-8700k: 1500 złotych,

płyta główna Aorus Z390 Master: 1370 złotych,

pamięć RAM ADATA XPG Spectrix D60G 32GB 4133MHz: 1308 złotych,

obudowa XPG Invader Black: 399 złotych,

zasilacz XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold: 549 złotych,

karta graficzna Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge 8GB GDDR6: 2499 złotych,

chłodzenie AiO ADATA XPG Levante 240 ARGB: 558 złotych,

dysk ADATA 1TB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro: 549 złotych,

dysk Adata XPG Spectrix S40G M.2 NVMe PCIe 512GB: 299 złotych,

wentylator XPG VENTO 120 / VENTO 120 ARGB: Sztuka 65zł x7 – 455 zł

XPG Prime ARGB extension cable MB: 249 złotych,

XPG Prime ARGB extension cable VGA: 199 złotych.

Razem daje nam to sumę: 9934 złotych.

Dajcie znać, co myślicie o takiej cenie. Pamiętajcie też, że jest to cena “około”, biorąc pod uwagę ceny komponentów nowych, w sugerowanych cenach producentów.

Podsumowanie

Drogo, kolorowo i wydajnie – tak w skrócie mogę podsumować całość. Zestaw jest taki, jak miał być. Gdy chcemy ukryć nasze komponenty, całość wygląda dyskretnie, ale gdy najdzie nas ochota rozświetlić pokój – nie martwcie się – całość da radę!

W podsumowaniu dopowiem tylko, że wszelkie elementy są wykonane wręcz genialnie – od podzespołów XPG, na karcie od Zotaca kończąc. Nie mam do czego się przyczepić!

Z tego miejsca chciałbym wam życzyć wesołych i radosnych Świąt w imieniu swoim, Kasi oraz całej ekipy Tabletowo. Niech te Święta będą spokojne, zdrowe i radosne, a nowy rok niech przyniesie dużo dobrego, wiele nowych premier i świata bez maseczek – a co!