Świąteczne zakupy taniej o 50 złotych za każde wydane 500 złotych!

Planujesz zakup elektroniki w najbliższym czasie? Właśnie trwa promocja, w ramach której za każde wydane 500 złotych otrzymasz rabat w wysokości 50 złotych!

Jakie promocje są najlepsze? Te najprostsze, w których nie trzeba spełniać wyśrubowanych warunków ani przekopywać się przez złożone procedury, by otrzymać obiecany opust czy gratyfikację rzeczową. Najlepiej, by warunki promocyjne były stosowane automatycznie, ewentualnie po podaniu prostego kodu rabatowego. Dokładnie z tego typu promocją mamy do czynienia w przypadku sklepu Media Expert i oferty, w ramach której można zyskać 50 złotych za każde wydane 500 złotych.

Zyskaj 50 złotych za każde wydane 500 złotych – warunki promocji

Promocja, o której mowa, obowiązuje w sklepie Media Expert do poniedziałku, 29 marca do godziny 23:59. By z niej skorzystać, należy dodać do koszyka jeden z objętych produktów (pełna lista tutaj), a następnie zastosować kod rabatowy K-2197. Obniżka zostanie naliczona automatycznie.

Oferta łączy się z promocyjną sprzedażą na raty, w ramach której sklep pokrywa koszt dwóch rat (w przypadku wybranych produktów), przez co zakup może być jeszcze bardziej korzystny. Dodatkowo bardzo dużo produktów z ofert Media Expert objętych zostało gwarancją dostawy przed Wielkanocą. Można je rozpoznać po specjalnym oznaczeniu:

Co ciekawego znajdziemy w ofercie?

Wśród produktów objętych promocją Zyskaj 50 złotych za każde wydane 500 złotych znajdziemy takie urządzenia jak:

Oczywiście to tylko wybrane propozycje, dlatego zachęcamy do samodzielnego przejrzenia listy. Być może akurat znajdziecie coś, co trafi w Wasze upodobania.

PS. Dziś niedziela handlowa. Wybrane sklepy, w tym Media Expert, są otwarte.