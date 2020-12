Nie masz pomysłu na prezent? A może świąteczne etui na telefon od 3mk?

Nieuchronnie zbliżają się święta, a wraz z nimi – szał na różnego rodzaju gadżety tematyczne. Tego typu drobiazgi bywają dobrym pomysłem na prezent, który choć trochę nawiązuje do okazji, z której został wręczony. To chyba najlepszy wstęp do tego czym są 3mk Matt Case Winter Edition.

3mk protection zapewne nie trzeba Wam przedstawiać – od kilku lat są dobrze rozpoznawaną firmą tworzącą wszelkiego rodzaju akcesoria zabezpieczające na smartfony. Nie wiem, czy w jakikolwiek sposób kojarzycie ofertę produktową firmy, ale można w niej znaleźć Matt Case – kolorowe etui.

3mk Matt Case Winter Edition – dobry pomysł na prezent?

Z okazji zbliżających się świąt, 3mk przygotowało zimowe edycje wspomnianych etui, które… prezentują się cudnie. Tak się zupełnie przypadkiem (naprawdę przypadkiem!) składa, że od kilku dni mój smartfon jest okryty właśnie takim zimowym „kubraczkiem”.

3mk Matt Case Winter Edition na Galaxy Note 20

Jeśli jednak nie przemawia do Was zieleń, to 3mk przygotowało również inne świąteczne edycje swoich etui. Pełną listę możecie zobaczyć w galerii poniżej.

3mk Matt Case Winter Edition to tak naprawdę „zwykłe” Matt Case’y z nadrukiem 3D o wyczuwalnej fakturze. Nie da się ukryć, że tematyka mocno nawiązuje do zimy i do świąt, więc… może to nie najgorszy pomysł na prezent pod choinkę? ;)

Jest coś jeszcze – 10% z każdego etui idzie na Psierociniec

Zacznijmy może od tego, że 3mk Matt Case Winter Edition kosztują 49,90 złotych – dokładnie o piątaka więcej niż „standardowe” etui. Producent zobowiązał się jednak, że 10% z każdego etui z tej linii sprzedanego do 16 stycznia 2021 roku przeznaczy na Psierociniec.

Jeśli podoba Wam się zimowa odsłona matowych etui na telefon, możecie rozejrzeć się za nimi na stronie producenta – choć mam przeczucie, że więcej osób potraktuje go bardziej jako zimowy prezent niż zakup dla siebie.

A poniżej – lista telefonów, na które jest dostępne etui Matt Case Winter Edition:

iPhone 11, iPhone 11 Pro,

iPhone 12 5.4″, iPhone 12 Pro 6.1″,

iPhone 7 / 8 / SE 2020,

iPhone 7 Plus / 8 Plus,

iPhone X / XS,

iPhone XR,

Huawei P30 Pro, P30, P30 Lite, P40 Lite,

Samsung Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy M21,

Samsung Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Lite,

Samsung Galaxy Note 20,

Samsung Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S20,

Xiaomi Redmi 9A, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8T, Redmi Note 9 Pro.

Nie chcę przedstawiać Wam dokładnych cech produktu, bo Matt Case jest na moim smartfonie dopiero od kilku dni. Na pierwszy rzut oka nie widzę powodu, żeby się przyczepić, ale jedno wiem na 100% – świąteczne etui mocno przyciąga wzrok i wielu osobom może przypaść do gustu… po prostu jako zimowy dodatek.