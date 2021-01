Facebook zmienia zasady działania Stron. Już nie zostawisz im lajka

Facebook dokonuje sporych zmian w wyglądzie i konstrukcji swojego portalu. Zamiast mnóstwa skrótów do funkcji, których mało kto używa, interfejs głównej strony jest teraz prosty, wręcz minimalistyczny. Znaczne modyfikacje zostaną wprowadzone także w Stronach.

Strony Facebooka wkrótce się zmienią

Facebook ogłosił dzisiaj znaczne zmiany w działaniu Stron. Będą one obejmować nie tylko nowy wygląd i inne rozmieszczenie elementów interfejsu. Administratorzy fanpage’y dostrzegą przebudowany kanał informacyjny, nową formę nawiązywania kontaktów z fanami i inne narzędzia.

Co chyba najważniejsze – ze Stron zniknie możliwość polubienia jej przez innych użytkowników Facebooka. Serwis zamierza bardziej skupić się na pomocy administratorom w zdobywaniu Obserwujących, a więc stałego grona, do którego będą docierać treści ze Stron.

Rzeczywiście, w pewnych wypadkach liczba polubień danej Strony mogłoby wprowadzać w błąd odnośnie rzeczywistej popularności fanpage’a. Wielu użytkowników Facebooka „polajkowało” w przeszłości mnóstwo Stron, do których teraz praktycznie nie zagląda, lub wręcz usunęło je z listy Obserwowanych. Facebook podkreśla, że obserwatorzy będą najważniejszym wskaźnikiem dla przebudowanych Stron.

Inne godne uwagi modyfikacje

To, co na pierwszy rzut oka się zmieni to to, że Strony otrzymają własny kanał aktualności. Administratorom będzie więc łatwiej angażować się w dyskusje i podejmować interakcje na innych Stronach lub pod postami fanów.

Wprowadzone zostaną tez takie ułatwienia jak:

możliwość zaobserwowania danej Strony bezpośrednio z pozostawionego przez nią komentarza,

zadawanie pytań przez obserwujących, przypominające nieco format widoczny w Stories na Instagramie,

łatwiejsze przydzielanie dostępu przez administratorów,

nowy interfejs podstawowych narzędzi dla administratorów.

Facebook zapowiada, że aktualizacja do nowych zasad działania Stron zostanie przeprowadzona „w nadchodzących miesiącach”. Podejrzewam, że najwięcej pracy z dostosowywaniem się do odmienionego wyglądu i działania Stron, będą miały osoby, które je prowadzą. Czeka nas więc pewna przeprawa, jako że działamy na naszej facebookowej stronie i otworzonej kilka miesięcy temu specjalnej grupie Oddziału Intensywnej Opieki Technologicznej (OIOT).

Do czasu wprowadzenia powyższych nowości, zapraszamy też na naszego Instagrama. Ostatnio sporo dzieje się tam w Stories!