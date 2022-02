Masz w domu młodego gracza? To stanowisko dla niego

Akcja partnerska

Twoje dziecko lubi gry komputerowe? To nic dziwnego. Rozrywki zmieniły się na przestrzeni kilkunastu lat. Choć warto zachęcać dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu, granie nie musi być odbierane negatywnie – to także dla wielu osób sposób na niezły zarobek w przyszłości. Jak powinno wyglądać stanowisko gamingowe nowoczesnego gracza? Podpowiadamy!

Czy bycie influencerem to dobry pomysł na życie?

Obecnie dzieciaki szaleją na punkcie swoich ulubionych influencerów. YouTuberzy i TikTokerzy stali się bohaterami naszych czasów. Są oglądani przez miliony widzów, a bilety na wydarzenia z ich udziałem, wyprzedają się jak ciepłe bułeczki. Oczywiście wiele tych osób nie zasługuje na poklask, ale w sieci nie brakuje wartościowych twórców – także tych, którzy transmitują swoje rozgrywki w ulubione produkcje. Jeśli Twoje dziecko marzy o takiej karierze, warto, abyś poświęcił tym planom trochę uwagi. Tylko wtedy może ona pójść w dobrym kierunku.

Warto także uświadomić dziecku, że często to, co widzimy w Internecie, jest jedynie iluzją zaplanowaną przez twórców na poszczególnych platformach. Taka świadomość pozwoli uchronić najmłodszych przed rozczarowaniami. Warto więc promować u dziecka także inne możliwe drogi, choć wsparcie jego pasji jest kluczowe dla samorozwoju. Zatem jak powinno wyglądać jego stanowisko gamingowe?

Podstawą biurko i fotel – dobre stanowisko gamingowe

Młody gracz musi dysponować meblami, które pozwolą mu się zdrowo rozwijać. To kluczowe dla kręgosłupa, który nie jest przystosowany do wielogodzinnego zasiadania przed biurkiem. Ważne jest więc, aby fotel i stolik był komfortowy, a także pozwalał na sporą regulację w różnym zakresie. Obecnie w ofercie znajdziesz sporo biurek gamingowych, które są lekkie, mają mnóstwo miejsca na nogi i można je dogodnie podnosić i opuszczać.

Jeśli chodzi o fotel, to także nie brakuje propozycji stworzonych z myślą o graczach. Przykładem jest chociażby GCH700 marki Mad Dog. To fotel o sporym udźwigu i maksymalnym odchyleniu, wynoszącym 180 stopni. Kółka są gumowane, aby nie rysowały podłogi i nie hałasowały. To masywny, solidny i wygodny fotel, który będzie dobrym wyborem dla młodego gracza.

Jaka klawiatura i mysz dla gracza?

To mysz i klawiatura odpowiadają za sterowanie podczas gry, dlatego nie warto wybierać półśrodków i celować od razu w sprzęt gamingowy. Jeśli chodzi o klawiaturę, to najczęściej polecane są modele mechaniczne. Gwarantują najszybszą reakcję na ruch gracza.

Klawiatura GK900 to ciekawa konstrukcja, która wyposażona została w przełączniki Outemu. Możesz wybrać, który typ Cię interesuje. Klawiatura robi wrażenie, dzięki aluminiowej obudowie oraz podświetleniu RGB, które wygląda doskonale. Klawisze szybko odbijają i nie ma problemu z trafieniem w nie, nawet bez spoglądania na całą klawiaturę.

Jeśli chodzi o mysz, to polecamy między innymi model Mad Dog GM905. To przewodowa myszka o sporej rozdzielczości, która wynosi aż 16000 DPI. Naturalnie, możesz je zmieniać dzięki ośmiu dostępnym poziomom. Mysz podłączysz do komputera za pomocą interfejsu USB. Sensor Pixart 3389 gwarantuje precyzyjną i szybką reakcję na ruch dłoni. Kształt myszy jest bardzo ergonomiczny, więc korzystanie z niej nie męczy.

Słuchawki z mikrofonem – aby być w kontakcie z drużyną

W rozgrywkach drużynowych bardzo ważna jest komunikacja. Dzięki czatowi głosowemu, o wiele łatwiej jest koordynować działania całego teamu. Warto więc wyposażyć gracza w słuchawki, najlepiej odtwarzające dźwięk w formacie przestrzennym. Pozwala to między innymi na określenie kierunku, z którego dobiegają dźwięki.

GH800 to gamingowe słuchawki, które mają wszystkie cechy pozwalające uznać je za świetny wybór dla gracza. Całości dopełnia efektowne podświetlenie RGB. Aby utrzymać porządek na biurku, możliwe jest także wyposażenie stanowiska w stojak, który jest jednocześnie hubem z dwoma portami USB. Można na nim zawiesić nieużywane słuchawki. Taki zestaw będzie wyglądał doskonale!

