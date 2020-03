Stało się: Xiaomi prześcignęło Huawei pod względem liczby sprzedanych smartfonów!

Jeszcze do niedawna zastanawialiśmy się, kiedy Huawei uda się w końcu prześcignąć Samsunga pod względem wolumenu sprzedaży smartfonów, ponieważ wszystko wskazywało na to, że prędzej czy później do tego dojdzie. Ekspansję chińskiej marki skutecznie jednak zahamowała blokada handlowa ze strony Stanów Zjednoczonych. Na tyle, że spadła ona aż na czwarte miejsce w rankingu największych producentów smartfonów na świecie. Przegoniło ją nawet Xiaomi.

Sprzedaż smartfonów na świecie w lutym 2020 roku

Jak wynika z danych zebranych przez Strategy Analytics, w drugim miesiącu bieżącego roku najwięcej smartfonów sprzedał Samsung – 18,2 mln sztuk. Nie jest to szczególną niespodzianką, ponieważ po nałożeniu blokady handlowej na Huawei przez Stany Zjednoczone mogliśmy mieć pewność, że przynajmniej w najbliższym czasie nic nie zagrozi pozycji południowokoreańskiej marki. Nie spodziewaliśmy się jednak, że sytuacja aż tak szybko i poważnie się zmieni.

Na drugim miejscu pod względem liczby sprzedanych smartfonów w lutym 2020 roku jest Apple, które do tej pory oglądało plecy Huawei – Amerykanie dostarczyli na rynek 10,2 mln iPhone’ów. Trzecia pozycja przypadła natomiast Xiaomi dzięki sprzedaniu 6 mln smart-telefonów. To niewątpliwy sukces, bowiem Chińczycy byli do tej pory na czwartej lokacie. Teraz jednak musi się nią zadowolić Huawei z wynikiem 5,5 mln sprzedanych smartfonów.

W TOP 6 Strategy Analytics wymienia jeszcze Oppo i Vivo, które w lutym 2020 roku sprzedały – odpowiednio – 4 mln i 3,6 mln smart-telefonów. W TOP 10 znalazły się zaś także Lenovo/Motorola, Transsion, LG i realme.

Jeśli przyjrzeć się dokładniej danym przedstawionym przez Strategy Analytics, można zauważyć, że wszyscy producenci, oprócz Samsunga, w lutym 2020 roku sprzedali znacznie mniej smartfonów niż w styczniu, nawet o ponad połowę. Najprawdopodobniej wynika to jednak ze zmniejszonego popytu związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i raczej nie będzie długotrwałą tendencją. Najbliższy czas pokaże też, czy był to tylko gorszy okres dla Huawei, czy marka na dłużej wypadnie poza TOP 3, co w jej obecnej sytuacji jest jak najbardziej możliwe.

Źródło: Strategy Analytics via tech.sina.com.cn, GizmoChina

