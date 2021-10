Spadają ceny na akcesoria! Np. myszkę Logitech MX Master 3 kupisz za jedyne 359 złotych

Akcja partnerska

Lubisz świętować? To dobrze się składa, bo x-kom obchodzi właśnie swoje 19. urodziny i zaprasza do wspólnej celebracji i korzystania z przygotowanych promocji. Z tej okazji ruszyła właśnie akcja rabatowa na akcesoria, gdzie zniżki wynoszą do 50 %. W osobnej promocji znalazły się także laptopy, których ceny obniżono nawet o 1000 zł.

Akcesoria z rabatami do 50%

W zeszłym roku x-kom skończył magiczne 18 lat. Świętowania nie było końca i wiele osób do tej pory pamięta promocje i inne atrakcje, jakie sklep przygotował z tej okazji. Od tamtej pory minął już równy rok, a więc czas na celebrację kolejnej rocznicy.

Z tej okazji możecie w bardzo atrakcyjnych cenach zakupić wiele akcesoriów. W promocji znalazły się m.in.: myszki, klawiatury, fotele gamingowe, mikrofony i dużo więcej, a ich ceny obniżono nawet o 50%.

Sprawdź pełna ofertę akcesoriów w promocyjnych cenach

Oto kilka bardzo ciekawych propozycji z tej oferty:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: prezent i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 19 października 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Laptopy nawet 1000 zł taniej

Urodziny to bardzo ważna okazja, dlatego na jednej promocji x-kom nie zamierza poprzestać. Już teraz możecie korzystać też z osobnej promocji, w której znalazło się laptopy. Rabaty są naprawdę atrakcyjne, bo wynoszą nawet 1000 zł.

Sprawdź wszystkie urodzinowe okazje na laptopy w x-komie

Oto kilka laptopów z tej promocji:

Zasady promocji

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: urodziny i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 17 października 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Premiery Xiaomi już w x-komie

Na koniec informacja dla wszystkich fanów marki Xiaomi (i nie tylko). W x-komie możecie już zamówić najnowszy tablet Xiaomi Pad 5 Cosmic Gray oraz kultową opaskę Xiaomi Mi Band 6 NFC.

A jeśli szukacie smartfona, który zachwyca możliwościami fotograficznymi i wydajnością na najwyższym poziomie, to sprawdźcie nowe smartfony Xiaomi z serii T: Xiaomi 11T oraz Xiaomi 11T Pro i odbierz w prezencie robot sprzątający Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential.

Darmowy zwrot w Paczkomacie InPost

Pamiętaj, że robiąc zakupy w x-kom, możesz bez problemu zrobić darmowy zwrot w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Twoje konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu. Masz na to 15 dni od dnia zakupu towaru. Zobacz, jak skorzystać z darmowego zwrotu z Paczkomatem Inpost.