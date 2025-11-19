smartwatch Rollme GT5S
Rollme GT5S (źródło: Rollme)
Wearable

Smartwatch z GPS za mniej niż 150 złotych. No, nieźle

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Wearable
Smartwatch z GPS za mniej niż 150 złotych. No, nieźle

Zwykle albo smartwatch jest tani, albo ma wbudowany GPS. Tymczasm Rollme GT5S to model spełniający oba te warunki. Ten intrygujący zegarek jest już dostępny w sprzedaży, spójrzmy więc, co jeszcze ma do zaoferowania. Zacznijmy jednak od początku…

Rollme GT5S to wyjątkowo tani zegarek z GPS

Rollme GT5S to smartwatch z GPS, w którym największe wrażenie bez wątpienia robi cena. Rzadko bowiem zdarza się, by zegarek z wbudowanym modułem lokalizacyjnym (i to dwuzakresowym!) dało się kupić za niespełna 150 złotych, a właśnie na tyle przekłada się cena 40 dolarów, jaka widnieje na stronie produktu. Przełożenie na złotówki jak najbardziej ma sens, bo urządzenie da się zamówić do Polski, w dodatku z darmową dostawą.

Nie jest przy tym tak, że wbudowany GPS to jedyny atut tego modelu. Specyfikacja w ogóle prezentuje się obiecująco. Wynika z niej, że Rollme GT5S ma również kompas, wysokościomierz i barometr. Taki zestaw czyni z niego ciekawą propozycję dla miłośników sportu i przygód na świeżym powietrzu. Na uwagę zasługuje również konstrukcja odporna na upadki, zarysowania i… wodę. Konkretnie mowa jest o wodoszczelności w klasie 5 ATM.

smartwatch Rollme GT5S
Rollme GT5S (źródło: Rollme)

Nie, wcale nie wygląda jak Samsung Galaxy Watch Ultra. Skąd!

Skoro już o konstrukcji mowa, to nie sposób nie zauważyć, że projektanci zerżnęli… wróć: zainspirowali się wyglądem zegarka Samsung Galaxy Watch Ultra (mamy do wyboru nawet te same kolory: czarny i pomarańczowy, choć jest także trzecia opcja: w stylu camo). Mamy tu okrągły ekran w prostokątnej ramie z obrotową koronką i dwoma przyciskami. Od razu wspomnę, że ten wyświetlacz to panel o średnicy 1,46 cala i rozdzielczości 360×360 pikseli.

W kontekście funkcjonalności smartwatch Rollme GT5S oferuje również całodobowy pomiar pulsu i natlenienia krwi, monitoring czasu i jakości snu, a także ponad setkę trybów treningowych. Do tego: prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth, otrzymywanie powiadomień czy sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Całość uzupełnia akumulator o pojemności 800 mAh, zapewniający do 30 dni normalnego użytkowania i 75 dni w trybie czuwania.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas