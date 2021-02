Zegar w smartfonach Samsung Galaxy pomoże nam zadbać o zdrowy sen

Samsung ma odrębny od Google Play sklep z aplikacjami i własny tryb aktualizacji podstawowych programów instalowanych na smartfonach swojej produkcji. Przydatne dodatki trafiają właśnie do aplikacji Zegar.

Smartfon Samsunga powie ci, jak zdrowo spać

Niby wszyscy dobrze wiemy, że sen jest ważny, i tak dalej, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia pod względem zwyczajów związanych ze spaniem. A to nie odkładamy elektroniki wystarczająco wcześnie przed pójściem spać, a to do późnych godzin nocnych ślęczymy przy jutubach, by rano karać się w myślach, jaki to człowiek głupi. A może to tylko ja tak mam.

W każdym razie, Samsung zamierza pomóc tym z nas, którym przyda się od czasu do czasu nie tylko precyzyjnie ustawiony i wystarczająco głośny budzik, ale także aplikacja oferująca kilka przydatnych wskazówek i funkcji pomagających wyrobić sobie dobre nawyki związane ze snem. Dlatego aktualizuje aplikację Zegar na smartfonach z rodziny Galaxy.

Aktualizacja aplikacji Zegar

Niektórzy posiadacze smartfonów Samsunga mogą już pobierać aktualizację One UI Clock ze sklepu Galaxy Store. Nowości jest w niej sporo, a koncentrują się one wokół tematu snu i łączą z opcjami Cyfrowej równowagi.

Po aktualizacji do najnowszej wersji aplikacji Zegara, w sekcji Alarmy, pod trzema kropkami dodatkowych opcji, powinniśmy znaleźć nowy skrót do zarządzania Kontrolą snu. Nowe ustawienia pozwalają określić optymalny czas kładzenia się do łóżka oraz pobudki, wyciszania dzwonków i powiadomień w czasie wyciszania się przed nocnym spoczynkiem, i dodać opcjonalne przypomnienia o konieczności szykowania się w objęcia Morfeusza.

Dodatkowo, jeśli jesteśmy posiadaczami jakiegoś inteligentnego urządzenia zarządzanego przez aplikację SmartThings, nasz smartfon wymusi na sparowanych z nią sprzętach (na przykład inteligentnych żarówkach czy telewizorze) stopniowe rozjaśnianie pomieszczenia przed pobudką lub uruchomienie TV na odpowiednim poziomie głośności. Powinno to złagodzić nieco katorgę porannej pobudki.

No i jeszcze, jeśli używamy zegarka Galaxy Watch do śledzenia snu, to będziemy mogli sprawdzić szczegóły nocnego odpoczynku dzięki danym zapisanym przez smartwatch, wprost z okna alarmów.

Nie przejmujcie się, jeśli jeszcze nie widzicie aktualizacji Zegara w Galaxy Store. Niecierpliwcy mogą pobrać ją z APK Mirror. Sam nie zostałem nią pobłogosławiony, ale przynajmniej niektórzy posiadacze Galaxy S21 byli w stanie ją zassać. Dziś będą spać lepiej ode mnie.