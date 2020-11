Urodzinowa wyprzedaż x-kom wciąż trwa. Wybierz smartfon dla siebie w niższej cenie

Ostatni, osiemnastkowy tydzień x-komu upływa pod znakiem wielkiej, urodzinowej wyprzedaży. Szczególne miejsce zajmują w niej smartfony, więc wybrane słuchawki i akcesoria GSM zgarniesz z rabatem. Na tym jednak nie koniec – równolegle skorzystaj z innych urodzinowych atrakcji: promocji, konkursów i quizu. Sklep zachęca też do wystawiania opinii zakupionym produktom i nagradza je bonami na kolejne zakupy.

Urodzinowa wyprzedaż w x-kom

Nowy smartfon, szybszy, z lepszym ekranem i aparatem, do tego w niższej cenie. Dobry układ, zważywszy na możliwość dokupienia do niego przy okazji etui i pamięci flash. Obydwa akcesoria również dostępne są z rabatem. Co ważne, promocyjna oferta obejmuje modele z różnych półek cenowych. Od budżetowych po flagowce, do których wzdycha się w sklepie. Teraz masz okazję kupić taki sprzęt w okazyjnej cenie.

Oto część propozycji:

18 lat x-komu. Ciąg dalszy urodzinowych atrakcji

Świętowanie 18 lat istnienia x-komu trwa w najlepsze. Kolejny tydzień to kolejna okazja do zakupów z rabatem, wzięcia udziału w konkursie albo wylicytowania czegoś fajnego. Atrakcji jest pod dostatkiem, zarówno na stronie, jak i w aplikacji mobilnej, gdzie trwa quiz. Zebrane punkty wymieniasz na rabaty. Ale spiesz się, to już ostatni tydzień zabawy!

Podziel się opinią i zyskaj

Przy zakupach online dobrze jest zapoznać się z opiniami innych na temat danego produktu, prawda? Jeśli ich brakuje, ciężej zdecydować się na zakup. Wszyscy tak mamy. Dlatego sklep x-kom zachęca do zostawiania ocen przy okazji zakupów w sklepie.

Nowy serwis Tabletowo. Sprawdź oiot.pl

Jak to działa?

To proste, odwiedzasz stronę promocji, kupujesz jedno (lub więcej) z wymienionych tam urządzeń, później wystawiasz opinię na karcie produktowej i gotowe. Po 14 dniach otrzymujesz bon na kolejne zakupy w x-komie.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom