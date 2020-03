Promocja: kup telewizor Sharp, a dostaniesz smartfon i… drugi telewizor

Nowy telewizor najczęściej kupuje się w momencie, gdy dotychczas używany odmówi posłuszeństwa. Czasami jednak warto wyłamać się z tego powszechnego schematu, szczególnie w sytuacji, gdy nadarza się atrakcyjna promocja, dzięki której można dostać atrakcyjne prezenty. W tym przypadku po zakupie urządzenia z oferty Sharpa można dostać w prezencie smartfon tej marki oraz przy okazji… drugi telewizor.

Promocja „Telefon za telewizor”

Aby skorzystać z przygotowanej przez Sharpa oferty, należy w okresie od 1 marca do 31 marca 2020 roku kupić telewizor z serii 65BL – model 65BL5EA, 65BL3EA lub 65BL2EA. Są to niemalże bliźniacze urządzenia, różniące się drobnymi szczegółami. Wszystkie oferują natomiast 65-calowy ekran w proporcjach 16:9 o rozdzielczości 4K (UHD) 3840×2160 pikseli z podświetleniem LED i wsparciem dla technologii HDR, a także dwa 10 W głośniki i 15 W subwoofer (kwestie związane z dźwiękiem sygnowane są marką Harman Kardon). Zaletą tych sprzętów jest też fakt, iż pracują one na systemie Android TV, który można obsługiwać za pomocą Asystenta Google.

Po nabyciu nowego telewizora, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy i dodać w nim zdjęcie dowodu zakupu oraz numeru fabrycznego z tabliczki znamionowej. Po jego pozytywnym zweryfikowaniu, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia 30 kwietnia 2020 roku na wskazany przez klienta adres zostanie wysłany smartfon Sharp Aquos D10. Pula gratisów jest ograniczona – znajduje się w niej tylko 200 sztuk inteligentnych telefonów.

Regulamin promocji „Telefon za telewizor” (PDF)

Recenzja Sharp Aquos D10

Kup telewizor i odbierz drugi za darmo!

Przy okazji warto dodać, że w sklepie Media Expert trwa promocja, dzięki której przy zakupie jednego telewizora, drugi można dostać całkowicie za darmo. W przypadku nabycia modelu Sharp 65BL5EA, otrzymacie 22-calowy SKYMASTER LED 22SF3510 (Full HD 1920×1080 pikseli), który standardowo kosztuje 399,99 złotych. W tym celu trzeba ten ostatni dodać do koszyka i wpisać kod rabatowy „K-1614-TV-22”, aby cena się zredukowała.

Jeśli natomiast zdecydujecie się na zakup któregoś z tych telewizorów, będziecie mogli dostać w prezencie jeden z kilku telewizorów z ekranem o przekątnej 24″ lub 32″ (w tym przypadku należy użyć kodu „K-1614-TV-32”).

Trzeba się jednak pospieszyć, bowiem ta promocja obowiązuje tylko do najbliższego poniedziałku, 9 marca 2020 roku (lub do wyczerpania zapasów).

Regulamin promocji „Drugi telewizor gratis!” (PDF)

Źródło: informacja prasowa