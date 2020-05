Sharp Aquos Zero 2 – ekran 240 Hz musi kosztować. Jest cena w euro

Sharp Aquos Zero 2 to jeden z wielu przedstawicieli tak zwanych smartfonów gamingowych. Co prawda jest to segment, którego istnienia nie za bardzo rozumiem, ale teraz porozmawiamy sobie o tym, jaką górę grosza trzeba wydać za kieszonsolkę z Androidem od Sharpa.

Częstotliwość odświeżania ekranu to jedna z nielicznych rzeczy, w których producenci smartfonów chętnie teraz rywalizują. Na nieszczęście mobilnych graczy, nie jest to niestety licytacja na jak najniższą cenę urządzeń, czego dowodem jest zaprezentowany w ubiegłym roku Sharp Aquos Zero 2, który teraz zyskał europejską wycenę.

Sharp Aquos Zero 2 w Europie

240-hercowy, 6,4-calowy wyświetlacz OLED na pewno jest czymś wyjątkowym wśród smartfonów. Podczas gdy większość urządzeń konkurencji odświeża obraz z częstotliwością 90 lub 120 Hz, Sharp mierzy jeszcze wyżej. Aquos Zero 2 „mruga” do użytkownika 240 razy na sekundę, co przynajmniej na papierze robi niezłe wrażenie.

Kryje się za tym jednak pewna sztuczka – choć ekran odświeżany jest rzeczywiście w 240 Hz, to co druga wyświetlana klatka jest… czarna. Podobno zmniejsza to powidoki i zapewnia lepsze doznania podczas grania.

Oprócz tego, specyfikacja smartfona to raczej typowy zestaw podzespołów, w tym:

procesor Qualcomm Snapdragon 855

8 GB RAM

256 GB wbudowanej pamięci

czytnik linii papilarnych schowany pod ekranem

podwójny aparat główny:

– 12 Mpix (f/1.7)

– 20 Mpix (f/2.4)

– 12 Mpix (f/1.7) – 20 Mpix (f/2.4) przedni aparat 8 Mpix (f/2.4)

wodoszczelność (IP65/IP68)

bateria 3130 mAh

Zwłaszcza pojemność baterii pozostawia pewien niesmak. Urządzenie, które na pewno będzie potrzebowało sporo energii do zasilenia ekranu o takiej częstotliwości odświeżania, raczej nie da odpocząć akumulatorowi.

Sharp Aquos Zero 2 wyceniony został na 670 euro. Pytanie, czy to nie za dużo, jak na ubiegłorocznego flagowca z nieco przyciasną baterią?

źródło: GSMarena, Sharp