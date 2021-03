Wow! Serious Sam 2 po 15 latach od premiery dostał nową aktualizację

Gdybym miał wskazać 10 najmilej wspominanych gier z mojego dzieciństwa, to bez wątpienia wskazałbym między innymi na Serious Sam 2, w które zagrywałem się wraz ze swoim kolegą z osiedla po szkole. Może warto wrócić do tej gry po latach? W końcu jest ku temu całkiem niezła okazja!

Serious Sam 2 – aktualizacja 2.90

Tego chyba mało kto się spodziewał! Serious Sam 2 po 15 latach (!!!) od premiery dostał nową aktualizację. I nie chodzi tu o jakieś proste wsparcie dla nowych systemów operacyjnych, a o całkiem sporo nowej zawartości!

Kultowa gra Croteam wzbogaciła się przede wszystkim o nową broń — BeamGuna, który jak twórcy sami wspominają, jest inspirowany niepublikowaną nigdy pukawką z pierwszego Serious Sama. Do tego dochodzi 12 (słownie: dwanaście!!!) nowych map do trybu wieloosobowego, ulepszony radar, a także możliwość robienia „Rocket Jumpów” i sprintowania.

Mało? To doliczmy do tego nowe możliwości dla modderów, takie jak korzystanie z broni Flame-Thower, opcje mnożenia wrogów w trybie jednoosobowym i kooperacji, a także wiele pomniejszych poprawek. Sporo nowej zawartości jak na aktualizację do prawie 15-letniej gry!

Pełną listę zmian podejrzeć możecie w changelogu na platformie Steam.

Promocja na Steam!

Jeśli poczuliście niekontrolowaną chęć powrotu do Serious Sam 2 po latach — to mam dla Was dobrą wiadomość. Między innymi z okazji dodania do gry nowej aktualizacji, Serious Sam 2 został przeceniony na Steam, i to o aż 80%!

Serious Sam 2 – 7,19 złotych

Promocja potrwa jedynie do 26 marca, tak więc wszystkim zainteresowanym zalecam pośpiech.

Serious Sam 2 swoją premierę miał w 11 października 2005 roku na PC i pierwszym Xboksie. Gra jednak całkiem nieźle działa na dzisiejszych komputerach, oferując prawie pełną kompatybilność z Windowsem 10.