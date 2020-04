Nowa aplikacja na smartwatche z serii Galaxy Watch ma przypominać o umyciu rąk

W okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 szczególnie należy pamiętać o regularnym myciu rąk. Jesteśmy jednak tylko ludźmi i możemy o tym zapomnieć. Samsung stworzył więc aplikację o nazwie Hand Wash na smartwatche z serii Galaxy Watch, która będzie o tym przypominać.

Mycie rąk nie powinno być obowiązkiem, tylko nawykiem, ponieważ każdego dnia dotykamy mnóstwa rzeczy i na naszych dłoniach gromadzi się od groma drobnoustrojów. Jednocześnie dużo osób wielokrotnie dotyka swojej twarzy, co jest nie tylko niehigieniczne, ale też może powodować problemy ze skórą na buzi. Teraz jednak szczególnie należy przykładać do tego uwagę, ponieważ koronawirus SARS-CoV-2 stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia, a nawet i życia.

W tym tygodniu pojawiła się aplikacja na Wear OS by Google, która ma za zadanie regularnie przypominać użytkownikom o konieczności umycia rąk. Teraz podobną wypuścił również Samsung na swoje smartwatche z serii Galaxy Watch.

Aplikacja Hand Wash na Galaxy Watch

Smartwatche Samsunga pracują pod kontrolą systemu Tizen, więc nie można na nie wgrać aplikacji stworzonej na platformę Wear OS by Google. Koreańczycy przygotowali jednak swoją własną o nazwie Hand Wash. Powstała ona bardzo szybko, bo w zaledwie dwa tygodnie, ale w obecnej sytuacji nie ma czasu do stracenia, więc pośpiech był wskazany.

Aplikacja Hand Wash ma co jakiś czas przypominać użytkownikowi, aby umył ręce. Producent przygotował autorski harmonogram powiadomień, ale można go personalizować. Co więcej, kiedy użytkownik podejdzie do umywalki/kranu, po 25 sekundach poczuje wibrację na nadgarstku, co będzie dla niego sygnałem, że może już skończyć (5 sekund jest na odkręcenie kranu i nałożenie mydła, przez pozostałe 20 sekund powinien myć dłonie).

Samsung przygotował też nową, „elegancką” tarczę, która pozwala użytkownikowi „intuicyjnie śledzić codzienne czynności związane z myciem rąk” oraz daje informację, kiedy ostatni raz to robił. Producent dodaje także, że aplikacja ma nie tylko pomóc w obecnej sytuacji, ale również wyrobić w ludziach nawyk dbania o czystość dłoni na przyszłość.

Aplikację można pobrać na smartwatche z serii Galaxy Watch ze sklepu Galaxy Store.

Źródło: Samsung

