Samsung Galaxy S20 FE nie tylko ze Snapdragonem. Pojawi się też wersja z Exynosem

Samsung nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w przypadku serii Galaxy S20. Mimo że ma ona już trzech przedstawicieli (a właściwie to nawet sześciu, bo każdy jest dostępny zarówno w wersji 4G, jak i 5G), to do rodziny wkrótce dołączy kolejny model, Samsung Galaxy S20 FE. Najnowsze informacje na jego temat mogą jednak zniechęcić do zakupu przynajmniej część potencjalnie zainteresowanych nim klientów.

Flagowce Samsunga zawsze nie są dokładnie takie same

High-endy z serii Galaxy S20 nie tylko dostępne są w wersjach z lub bez modemu 5G, ale również w dwóch różnych konfiguracjach – z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 lub Exynos 990.

To standardowa w przypadku Samsunga strategia, ale Koreańczycy nie zawsze tak postępują, bo na przykład Galaxy S10 Lite na wszystkich rynkach oferuje Snapdragona 855, a Galaxy Note 10 Lite Exynosa 9810.

Wydawało się, że podobnie będzie również w przypadku nadchodzącego smartfona Samsung Galaxy S20 FE. Cóż, okazuje się, że najprawdopodobniej jednak nie.

Samsung Galaxy S20 FE nie tylko z procesorem Qualcomm Snapdragon 865

Jakiś czas temu serwis SamMobile dotarł do informacji, według których Samsung pracuje nad dwoma nowymi modelami o oznaczeniach SM-G780 i SM-G781. Drugi z ww. ma trafić do Stanów Zjednoczonych, natomiast pierwszy to wariant dla pozostałych krajów. Spodziewamy się, że smartfon zadebiutuje na rynku jako Samsung Galaxy S20 FE.

Miesiąc temu w bazie Geekbench pojawiło się urządzenie o oznaczeniu kodowym SM-G781. Benchmark wówczas podał, że wyposażono je w procesor Qulacomm Snapdragon 865 i 6 GB RAM. Nie zaskoczyło to nas, bowiem spodziewaliśmy się, że Samsung Galaxy S20 FE zaoferuje właśnie taką konfigurację.

Tymczasem Geekbench nas zaskoczył, bowiem opublikował dziś w swojej bazie test smartfona o oznaczeniu kodowym SM-G780F (czyli globalnej wersji modelu Galaxy S20 FE), ale tym razem w sekcji „płyta główna” wymieniony jest już Exynos 990. Benchmark ujawnił też informację o 8 GB RAM na pokładzie urządzenia.

Samsung Galaxy S20 FE (SM-G780F) z procesorem Exynos 990 zauważony w bazie Geekbench (źródło: @yabhishekhd)

Można się więc spodziewać, że jeśli Samsung Galaxy S20 FE trafi do sprzedaży w Polsce, zaoferuje swoim właścicielom procesor Exynos 990, a nie Qualcomm Snapdragon 865. Niektóre osoby (nie tylko w kraju nad Wisłą) mogą być rozczarowane takim obrotem spraw.

Polecamy również: