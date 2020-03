Smartfony Samsung Galaxy S10 i Galaxy Note 10 dostają najlepsze funkcje znane z Galaxy S20

To moment, w którym posiadacze Samsungów Galaxy S10 gratulują sobie, że pozostali przy swoich urządzeniach i nie dali się skusić na zakup Galaxy S20. Oto zestaw przydatnych funkcji znanych z najnowszych flagowców trafia na ubiegłoroczne topowe modele koreańskiego producenta.

Jeszcze w marcu właściciele Samsungów Galaxy S10 i Galaxy Note 10 powinni zauważyć zmiany, jakie wprowadzi nadchodząca aktualizacja oprogramowania. Skupi się ona przede wszystkim na ulepszeniu aplikacji aparatu i wykorzystania jego możliwości, ale dotknie także kilka innych dziedzin. Z czego będą mogły cieszyć się osobę będące w posiadaniu flagowców z ubiegłego roku?

Zaawansowane funkcje foto i wideo

Wkrótce zdjęcia wykonywane za pomocą Galaxy S10 i Galaxy Note 10 jeszcze bardziej zbliżą się do wzoru, jaki pozostawił po sobie Galaxy S20. Aparat zyska funkcję Single Take, która pozwala nagrywać wideo wszystkimi aparatami jednocześnie. Inteligentne algorytmy wybierają spośród zarejestrowanych klatek najlepsze zdjęcia i klipy wideo, i proponuje do zapisania użytkownikowi.

Aktualizacja usprawnia także tryb nocny w Galaxy S10 oraz dodaje funkcję Night Hyperlapse zarówno w tym modelu, jak i w Galaxy Note 10. Będzie więc można przetestować nowe funkcje w warunkach specyficznych dla tych trybów – przy gorszym oświetleniu czy w księżycową, jasną noc.

Apka aparatu da też teraz możliwość stworzenia niestandardowego filtru oraz zapisania go – w ten sposób nie będziemy zmuszeni każdorazowo bawić się ustawieniami obrazu w sytuacji, gdy chcemy zedytować kilka zdjęć w podobnym stylu.

Inteligentna Galeria

Nowa Galeria ułatwiaja zapanowanie nad zgromadzonymi zasobami w postaci zdjęć i filmów. Przy włączonej funkcji Clean View, aplikacja będzie grupować podobne zdjęcia tego samego obiektu i tworzyć z nich miniatury, ułatwiające przeglądanie fotografii.

Wprowadzono także opcję szybkiego przycinania dowolnego kadru, wprost z Galerii – żeby uniknąć „wycieczki” do osobnego ekranu edycji fotografii.

Ułatwione udostępnianie

Samsung pochylił się także nad potrzebą ułatwienia udostępniania różnych treści dzięki funkcji Quick Share. Za jej pośrednictwem szybko sprawdzimy, które ze znajomych urządzeń są w pobliżu i błyskawicznie rozpocząć przesył danych. Opcja Music Share umożliwia trwalsze zapamiętanie sparowanego urządzenia Bluetooth, co umożliwi podłączenie się do naszego głośnika bezprzewodowego lub systemu car audio naszemu znajomemu, bez konieczności rozłączania naszego smartfona z urządzeniami.

To zawsze cieszy, kiedy starsze modele smartfonów otrzymują funkcje znane z najnowszych konstrukcji danego producenta. Samsyng stara się pod tym względem dawac dobry wzór kolegom z branży, i za takie wysiłki należą się kciuki w górę :)

źródło: Samsung

