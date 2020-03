Rywal Photoshopa legalnie i za darmo – cały pakiet Affinity dostępny przez 3 miesiące

Zapewne wielu z Was przynajmniej przez jakiś czas miało kontakt z Photoshopem. Zaawansowane narzędzia do edycji zdjęć i tworzenia grafiki pomagają w tworzeniu prawdziwych wizualnych cudów. Pakiet Adobe nie jest jednak jedynym w swoim rodzaju – na rynku jest więcej takich graficznych kombajnów. Rodzina programów Affinity jest jednym z nich.

Już nieraz widziałem działającą u kogoś na komputerze nielegalną kopię Photoshopa. Osoby korzystające ze spiraconych wersji mają różne cienkie wymówki, gdy ich zapytać, dlaczego to robią. Najczęściej przywoływanym argumentem jest „nie stać mnie” lub „te ceny są chore, nie będę przepłacał”. W tym momencie artyści kreatywni mają przed sobą solidną alternatywę w postaci pakietu Affinity. Jego twórcy zwalniają wszystkie jego elementy z opłat.

Affinity na specjalnie utworzonej podstronie przekazało informację, że ze względu na wiele wyzwań, jakie niesie ze sobą walka z koronawirusem i COVID-19, chce ulżyć nieco w pracy branży kreatywnej. Swoje wsparcie wyrażają na kilka sposobów.

We want to help. So from today, anyone can use our creative apps completely free for three months. Take 50% off if you want to buy. And we're going to engage 100 freelance creatives for paid work. https://t.co/RGEtJYgXgz pic.twitter.com/rlxBHp5rET

— Affinity (@affinitybyserif) March 19, 2020