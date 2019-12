Routery Huawei: WiFi WS5200 i WiFi Q2 Pro – dla każdego według potrzeb

Huawei to nie tylko smartfony. Duża część biznesu tej firmy opiera się o sprzęt infrastrukturalny, odpowiedzialny za zapewnienie nam dostępu do internetu – zarówno dla przedsiębiorstw, jak i zwykłych, indywidualnych użytkowników. W ofercie Huawei pod koniec 2019 roku pojawiły się dwa modele: Huawei WiFi Q2 Pro i Huawei WiFi WS5200, które postaram się Wam nieco przybliżyć.

Tak właściwie oba urządzenie łączą tylko dwie cechy. A na upartego – trzy, jeśli zaliczymy fakt, że ich obudowy są białe ;). Oba sprzęty służą do rozsiania po naszym domowym zaciszu bezprzewodowego internetu. Łączy je też to, że steruje się nimi za pomocą tej samej aplikacji – Huawei AI Life App (znanej jeszcze do niedawna jako Huawei Smart Home APP). To właśnie za jej pomocą utworzymy konto WiFi dla gości, skorzystamy z opcji kontroli rodzicielskiej czy zdiagnozujemy sieć.

Dużo więcej dzieli oba modele – pozwólcie zatem, że przedstawię najważniejsze cechy obu produktów.

Huawei WiFi Q2 Pro – system mesh dla wymagających

WiFi Q2 Pro to tak naprawdę nie jeden, a trzy urządzenia, przeznaczone dla użytkowników dużo bardziej wymagających niż drugi z modeli. Bo o ile WiFi WS5200 skierowany jest do użytkowników niewielkich mieszkań (2-3-pokojowych o niewielkim metrażu), tak odbiorcami WiFi Q2 Pro będą posiadacze domów i większych apartamentów, którzy z reguły mają duży problem z zasięgiem sieci bezprzewodowej. WiFi Q2 Pro to zdecydowanie sprzęt do “zadań specjalnych”, który spisze się tam, gdzie zwykły router nie będzie w stanie zapewnić wystarczająco mocnego zasięgu w każdym zakątku dużego domu.

Dla osób chcących mieć odpowiednio wysoki zasięg sieci bezprzewodowej w domu czy dużym mieszkaniu, dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie rozwiązania typu system Mesh. Dzięki niemu trzy routery WiFi Q2 Pro, rozstawione po całym domu, łączą się ze sobą, czego efektem jest tak samo dobra jakość połączenia internetowego na całej powierzchni domostwa.

Zaletą Mesh jest fakt, że mimo posiadanych kilku routerów, w całym domu jest tak naprawdę jedna sieć WiFi i użytkownik stale podłączony jest właśnie do niej, bez konieczności wpisywania innego hasła do kolejnego routera. A zatem, w przypadku WiFi Q2 Pro mamy trzy urządzenia, ale jedną sieć i jedno hasło, co umożliwia przełączanie się pomiędzy routerami bez żadnej akcji wymaganej od domownika. Co więcej, połączenie poszczególnych routerów ze sobą jest bardzo proste i intuicyjne, więc każdy powinien sobie z tym poradzić.

Warto podkreślić, że router jest dwuzakresowy, a połączenie pomiędzy 2,4 GHz a 5 GHz wybierane jest inteligentnie – w zależności od siły sygnału w danym pomieszczeniu. Dodatkowo każdy z routerów wchodzących w skład WiFi Q2 Pro ma dwa porty Gigabit Ethernet (LAN) o przepustowości do 1200 Mbps, a zatem na każdym piętrze domu, w razie potrzeby, można podłączyć kablem telewizor czy komputer, zapewniając lepszą wydajność sieci niż przewodowo.

Z kwestii technicznych musicie wiedzieć, że WiFi Q2 Pro oparty jest na protokole IPv6 i zapewnia też szyfrowanie Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK.

Za Huawei WiFi Q2 Pro przyjdzie nam zapłacić ok. 999 zł.

Huawei WiFi WS5200 to bardzo podstawowy zawodnik

Tani (kosztuje ok. 179 złotych), bardzo podstawowy router z gatunku “postaw (najlepiej mniej-więcej na środku mieszkania), podłącz (proces jest bardzo intuicyjny) i zapomnij (bo po prostu działa)”. Obsługuje dwa zakresy (2,4 i 5 GHz), pomiędzy którymi łączy się w zależności od siły sygnału i jakości połączenia.

Wyposażony jest w cztery anteny, których zadaniem jest minimalizowanie zakłóceń sygnału, co – w połączeniu z algorytmami korekcyjnymi LDPC – ma za zadanie zapewnienie najlepszej stabilności sygnału. Tu z kolei mamy trzy porty Gigabit Ethernet.

Za działanie WS5200 odpowiada dwurdzeniowy procesor Huawei Gigahome 800 Hz i 128 MB RAM, których zadaniem jest zapewnienie odpowiednio wysokiej wydajności i stabilności transmisji danych przez cały czas działania. Oferuje też szyfrowanie Wi-Fi WPA-PSK/WPA2-PSK. Podobnie, jak WiFi Q2 Pro, może się też pochwalić technologią MU-MIMO, dzięki której wielu użytkowników może jednocześnie podłączyć się za pomocą różnych urządzeń do sieci o tej samej przepustowości.

Jeśli wyrazicie zainteresowanie testami któregoś z opisywanych wyżej routerów, dajcie znać – postaram się takowy przygotować. A jeśli macie jakieś pytania o WiFi Q2 Pro lub WiFi WS5200, zapraszam do komentarzy.

Wpis powstał przy współpracy z Huawei