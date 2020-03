Recenzja Sony GTK-XB72 – dobrego wodzireja każdej imprezy

Sony GTK-XB72 to największy głośnik “przenośny”, z jakim miałem do czynienia. Zapraszam na jego recenzję.

Żeby tradycji stało się zadość – na początku przyjrzyjmy się specyfikacji technicznej Sony GTK-XB72, bo ma kilka ukrytych smaczków:

USB (odtwarzanie i ładowanie, 2,1 A),

audio IN,

Bluetooth,

analogowe wejście audio,

analogowe wyjście audio,

wejście mikrofonu,

korektor muzyczny,

wzmacnianie basu,

optymalizacja dźwięku DSEE,

funkcja Party Chain (przewodowa),

funkcja Wireless Party Chain przez Bluetooth,

ClearAudio+,

Sound Entertainment (flanger, izolator, efekt Wah, sampler),

parowanie NFC / Bluetooth,

głośnik wysokotonowy 5 cm × 3 (stożkowy),

głośnik niskotonowy 2 × 16 cm,

wymiary: 34,5 × 65,6 × 37,9 cm,

waga: 12 kg.

Wygląd

Głośniki ze stajni Sony zawsze wyróżniały się ciekawym designem. Ostatnie, co mógłbym o nich powiedzieć, to to, że są “nudne” .

Sony GTK-XB72 to potężna konstrukcja – prawie 66 centymetrów wysokości oraz 35 cm szerokości pokazuje nam, że mamy do czynienia z czymś więcej niż imprezowym głośniczkiem. Sony nie zawiodło mnie i tym razem, bo całość jest po prostu ładna. Zastosowanie plastiku dobrej jakości, drewna (tak, drewniane są “plecki” głośnika) oraz elementów metalowych i pasków RGB, fajnie spaja się w całość – jednocześnie oferując produkt krzykliwy na imprezy, jak i stonowany do zastosowań domowych. Duży plus!

Ale jeszcze jest jeden dodatkowy plusik – możliwość sterowania całością z poziomu aplikacji…

Sony Fiestable

Ahhh, aplikacje. Dzisiaj już wszystko może być obsługiwane za pomocą smartfona, nie inaczej jest w tym przypadku.

Od głośności po zarządzanie oświetleniem, a na efektach dźwiękowych kończąc – GTK-XB72 pokazuje swój prawdziwy potencjał nie podczas samego odtwarzania ulubionej muzyki, ale dopiero po podłączeniu naszego telefonu do głośnika i sparowania go za pomocą aplikacji Sony Fiestable.

Opcji jest wiele. Opowiadać o tym można długo. Ale po co – lepiej sami zobaczcie.

Dobre, co? Dodam od siebie, że nie miałem najmniejszego problemu z konfiguracją aplikacji na swoim smartfonie i wszystko działało jak należy – 10/10.

Dźwięk

Przychodzi taka pora, że trzeba powiedzieć co nieco o jakości dźwięku, jaki jest w stanie wygenerować nasz głośnik i… nie mam ABSOLUTNIE DO CZEGO SIĘ PRZYCZEPIĆ! Dźwięk jest po prostu bardzo, ale to bardzo dobry!

Wysokie i średnie tony jak najbardziej czytelne i czyste. Bas, ah bas, głęboki aż dzwoni w zębach!

Sony poszło na rękę nawet osobom, które już dawno straciły słuch na imprezach typu hardbass i dodał opcję EXTRA BASS, co daje jeszcze lepszego kopa przy głębokich wejściach i powoduje skurcz jelita cienkiego!

Dodatkowo, jeżeli mamy dość duży obszar, producent pomyślał i o tym – funkcja LIVE SOUND. Tutaj nawet zacytuję producenta: “technologia DSP prześle dźwięk na większy obszar. Spraw, by Twoja impreza ożyła, dzięki przestrzennemu dźwiękowi – przywołaj klimat festiwalu w dowolnym miejscu.” Ma to sens, ale niestety nie dane mi było tego sprawdzić na większej przestrzeni.

Zastosowanie

Przyznam się bez bicia, że nie widziałem, jak zacząć ten segment – jakbym słuchał muzyki na całej mocy, to sąsiedzi by mnie po prostu znienawidzili…

Sony GTK-XB72 to przyjaciel każdej domówki. Ba! Nawet pokuszę się o stwierdzenie, że spokojnie z palcem w… nosie jest w stanie zapewnić odpowiednie wrażenia audio-wizualne na dworze przy grillu. Taki też miałem plan, by w ten sposób uzupełnić jego test – zaprezentować go wśród znajomych przy karczku i kiełbasce, ale, niestety, sezon zimowo-wiosenny mi to skutecznie uniemożliwiał, a teraz koronawirus… nie jest to zbyt szczęśliwy okres na tego typu testy, dlatego też całość będzie oparta tylko na moich prywatnych odczuciach.

Wracając do zastosowania. GTK-XB72 przez ostatnie miesiące służył mi jako mój domowy wzmacniacz do… telefonu! Stawiałem głośnik w jednym pomieszczeniu i mogłem się cieszyć niezłym audio w całym domu – od oglądania ulubionych treści na YT po słuchanie muzyki z serwisów muzycznych. Idealny zamiennik kina domowego.

Jak już pisałem wcześniej, to tylko ułamek tego, do czego można wykorzystać ten sprzęt. Iimprezy domowe, grille na dworze czy mniejsze imprezy, to jest coś, do czego ten produkt został stworzony!

Ale na koniec dodam coś jeszcze – taki mały smaczek.

Jako że pochodzę z rodziny aktorskiej (rodzice, zarówno mama, jak i tata, są aktorami) to mam fajne zastosowanie dla tego głośnika w jeszcze jednym miejscu – scena! Tak, scena teatralna to miejsce, gdzie taki sprzęt by się odnalazł idealnie. Obiecuję, że kiedyś to sprawdzę – i wrócę tutaj, by uzupełnić ten test.

Podsumowanie

O całości mogę powiedzieć tylko jedno – Sony GTK-XB72 to na pewno bardzo ciekawa propozycja dla każdego, kto chętnie urządza grille ze znajomymi czy odjechane domówki – jeżeli masz trochę głębszy portfel (umówmy się, 1200 zł to nie jest mało), to warto abyś zainteresował się tym sprzętem.

Ode mnie leci ocena 9/10 – za świetny design, genialną jakość dźwięku oraz mnogość funkcji dzięki Sony Fiestable.

9 Ocena (1-10) Plusy świetny desing

jakość dźwięku

jakość wykonania

Sony Fiestable

Extra Bass Minusy cena

waga (nie każdy chce nosić 12 kg na imprezy! - chyba że w płynie!) Dodaj swoją recenzję