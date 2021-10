Rabaty na Maxa – limitowana promocja w Media Expert

Akcja partnerska

Reklamy wszelakich promocji nie odstępują nas na krok. W mediach co chwilę można przeczytać o okazjach, które pozwalają zaoszczędzić określoną ilość gotówki. Szczególną uwagę należy jednak zwracać na te promocje, które rzeczywiście gwarantują oszczędność wartą Twojej uwagi. Aktualnie przeceniono wiele ciekawych produktów w sklepie internetowym Media Expert. Przyjrzyjmy się wybranym ofertom!

Reklama

Limitowane okazje na laptopy – sprawdzamy!

Od jakiegoś czasu Media Expert oferuje laptopy w limitowanych ofertach, które trwają określony czas i dotyczą tylko ograniczonej partii produktów. Faktycznie, kwoty obniżek robią wrażenie. To często co najmniej kilkaset złotych, które możesz zaoszczędzić i tym samym przeznaczyć te pieniądze na zupełnie inny cel. Sklep na specjalnie przygotowanej stronie informuje klientów o tym, ile laptopów zostało jeszcze w tej konkretnej cenie. Czasami jest to kilkadziesiąt sztuk, a niekiedy tylko kilka. Trzeba się więc spieszyć, aby nie żałować.

Oferta zmienia się naprawdę dynamicznie i zawiera sprzęt o różnym przeznaczeniu. Są to laptopy dla graczy, ale także modele biznesowe czy typowo domowe. Na pewno każdy znajdzie sprzęt odpowiadający jego preferencjom i wymaganiom. Najlepiej samodzielnie odwiedź stronę promocji i znajdź komputer, o którym marzysz. Limitowane okazje na laptopy znajdziesz tutaj.

Reklama

Rabaty na Maxa! Kolejna, limitowana promocja dla Klientów

Choć lista promocji dostępnych w Media Expert jest naprawdę długa, my postanowiliśmy zaprezentować ofertę umożliwiającą tańszy zakup z kodem rabatowym. W tym wypadku również mamy do czynienia z promocją ograniczoną czasowo. O wiele większa jest jednak ilość kategorii biorących udział w akcji. Tak naprawdę każdy znajdzie tu tego, czego szuka. Telewizory, tablety, gry, konsole, rowery, suszarki, depilatory, blendery, słowem – praktycznie wszystko! Wystarczy, że znajdziesz poszukiwane urządzenie, a następnie sprawdzisz czy oferowany rabat Ci odpowiada. A trzeba przyznać, że obniżki robią wrażenie. Przekonaj się z resztą sam!

55-calowy telewizor SONY XR55X93JAEP możesz kupić aż 400 złotych taniej. Okazja będzie dostępna tylko do 25 października. Ponadto, możliwe jest skorzystanie z oferty ratalnej. Za telewizor możesz zapłacić 30-stoma ratami 0%. Sprzęt wyświetla obraz w standardzie 4K. Częstotliwość odświeżania to aż 120 herców, co bardzo ucieszy graczy, fanów sportu i lubiących kino akcji. Obraz będzie płynny nawet podczas dynamicznych scen. Co ważne, urządzenie jest kompatybilne ze złączem HDMI 2.1.

Korzystnie kupić możesz także monitor MSI Optyx G241VC. Zaoszczędzisz 50 złotych, a ponadto możesz za niego zapłacić dziesięcioma ratami 0%. To sprzęt idealny dla graczy. Matryca VA i krótki czas reakcji wpływają na podniesienie poziomu satysfakcji z rozgrywki. 24-calowy ekran jest odpowiedni dla większości stanowisk gamingowych.

Aż 450 złotych taniej możesz kupić smartfon Ulefone Armor 11. Telefon jest wyposażony w 8 gigabajtów pamięci operacyjnej, a także 256 GB wolnej przestrzeni do magazynowania danych. Smartfon jest kompatybilny z siecią 5G, co możliwe jest między innymi dzięki szybkiemu i wydajnemu procesorowi. Telefon możesz także kupić na raty, nie ponosząc dodatkowych kosztów.

Zawiedzione nie będą też osoby poszukujące sprzętu AGD. W akcji promocyjnej bierze udział wiele produktów z dużej ilości kategorii. Najlepiej sam sprawdź! Na pewno znajdziesz coś, czego potrzebujesz.

Wszystkie oferty z kodami promocyjnymi znajdują się tutaj.