Przez Booksy możecie pomóc swoim stylistom

Stan zagrożenia epidemicznego, a następnie ogłoszenie epidemii, to dla wielu małych i średnich przedsiębiorców całkowite odcięcie od źródła dochodu. Booksy, jeden z największych portali do umawiania wizyt u fryzjerów, stylistów czy fizjoterapeutów, zorganizował pomoc, w której Wy też możecie wziąć udział.

Booksy: Prześlij trochę wsparcia swojemu styliście

Być może wielu spośród naszych czytelników nie słyszało jeszcze o platformie Booksy, dlatego spieszę z wyjaśnieniem. To miejsce, w którym można, w bardzo łatwy sposób, umówić wizytę u fryzjera, barbera, kosmetyczki, stylistki czy fizjoterapeuty. Integruje usługi beauty, pozwalając znaleźć właściwy salon w konkretnej miejscowości i zarezerwować termin wizyty.

W obecnej sytuacji zdecydowana większość firm, które dostępne są w Booksy, jest nieczynna, dlatego platforma postanowiła stać się miejscem, za pośrednictwem którego chętni mogą przekazać wsparcie finansowe potrzebującym przedsiębiorcom.

By tego dokonać wystarczy na stronie Booksy znaleźć swój ulubiony salon i określić kwotę, jaką chcemy go wesprzeć. Przekazane pieniądze trafią wprost do rąk wskazanego przedsiębiorcy z branży.

Skala problemu: setki tysięcy poszkodowanych

Żeby lepiej zobrazować skalę problemu, warto przytoczyć kilka danych statystycznych. W Polsce branża beauty, której działalność w związku z epidemią została niemal w całości zawieszona, to źródło dochodu dla ponad 300 000 osób: właścicieli firm i ich pracowników.

90% z nich, nie czekając na oficjalne ogłoszenie zaleceń, podjęła decyzję o zawieszeniu działalności w trosce o bezpieczeństwo klientów i własne. Całkowity brak dochodu przez okres dłuższy niż jeden miesiąc oznacza, że około połowa punktów świadczących usługi kosmetyczne w Polsce zostanie zlikwidowana, poszerzając grono bezrobotnych i zadłużonych.

W obecnej sytuacji pomoc niewielkim przedsiębiorcom jest nie do przecenienia. Małe zakłady usługowe bazują na często na niewielkich gronach zaufanych klientów, których z dnia na dzień zabrakło. By móc, po ustaniu epidemii, korzystać dalej z ich usług, potrzebne jest okazanie wsparcia.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w akcji organizowanej przez Booksy, ale też wsparcia dla lokalnych, małych przedsiębiorców, którzy teraz potrzebują pomocy. Tylko wspólnie możemy przetrwać ten trudny czas bez znacznych uszczerbków.

Źródło: Booksy

