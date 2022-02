Przegląd promocji na elektronikę w Media Expert

Akcja partnerska

Warto sprawdzać, jakie aktualnie oferowane są promocje na elektronikę. Zwłaszcza, że kwoty rabatów naprawdę potrafią powalić na kolana. W niektórych przypadkach to obniżki przekraczające nawet 1000 zł. Jeśli chcesz kupić tanio, ale ma to być sprzęt najwyższej jakości, skorzystaj z poniższego zestawienia promocji. Znajdziesz tam wiele ciekawych urządzeń!

Limitowane okazje na laptopy – także w tym roku!

Akcja Limitowane okazje na laptopy jest kontynuowana w sklepie internetowym Media Expert. To dobra informacja dla Klientów, którzy planują zmienić swój sprzęt na nowy. Promocja jest bardzo atrakcyjna, choć trzeba się spieszyć. Obniżką objęte są zazwyczaj modele, których jest już niewiele. Licznik pozostałej ilości widnieje przy każdym z nich.

Nie dość, że laptopy te możesz kupić kilkaset złotych taniej, to jeszcze możliwe jest skorzystanie z oferty ratalnej. Oznacza to, że zakup nowego komputera możesz sfinansować w równych, kilkudziesięciu ratach, bez dodatkowych kosztów. To świetny sposób na oszczędność gotówki, która może się przecież jeszcze przydać. Na przykład na akcesoria gamingowe lub inny sprzęt komputerowy.

Mega okazje – nawet 80% taniej. To się opłaca!

Warto spojrzeć również na Mega Okazje. Niektóre przeceny sięgają nawet 80 procent! Postanowiliśmy się przyjrzeć szczegółowej ofercie. Choć co kilka dni zmieniają się modele, biorące udział w promocji, wartości rabatów bywają bardzo podobne.

Jeśli szukasz telewizora, na pewno to dobry moment na zamówienie go w mediaexpert.pl. Wyprzedaż obejmuje co najmniej kilkanaście modeli, w tym urządzeń LED. Jeden z 65-calowych modeli Sony można kupić nawet 400 złotych taniej. Przyznasz, że to spora oszczędność. Możesz ją wydać na zupełnie coś innego – na przykład soundbar, który pozwoli słuchać muzykę i cieszyć się kinowym dźwiękiem podczas seansów na Netflixie.

Domowy sprzęt audio także został przeceniony. Możesz go też kupić na raty 0%, co jest dodatkową korzyścią. Po co miałbyś wydawać gotówkę, skoro płatność możesz rozłożyć na 20 lub 30 równych rat?

Oczywiście Wielka Wyprzedaż obejmuje również smartfony i smartwatche. Można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych, jeśli zdecydujesz się na zamówienie telefonu właśnie teraz. Jedna z ciekawszych promocji dotyczyła Samsunga S21 Galaxy FE. Cena została obniżona o około 500 złotych! To mniej więcej tyle, ile zapłacić trzeba za dobrej jakości smartwatch. Tych także w ofercie nie brakuje. Okazyjnie kupisz także laptopy gamingowe, w przypadku których obniżka sięga nawet 500 złotych.

Prezenty na Dzień Kobiet w super cenach – 8 marca już niebawem!

W sklepie internetowym Media Expert nie zapomniano także o nadchodzącym święcie naszych Pań. Do 8 marca możesz kupić okazyjnie wiele prezentów, które przypadną do gustu kobietom. To między innymi urządzenia beauty – suszarki, prostownice, lokówki i depilatory. Panie lubią zadbać o swój image, więc na pewno będą zachwycone takim prezentem.

Nie zabrakło także propozycji dla aktywnych kobiet, które sporo uwagi poświęcają regularnym treningom. Przeceniono między innymi smartwatche, w tym Galaxy Watch 4. Taniej kupić można również rowery, które niedługo wyjadą na ulice, w związku ze zbliżającą się wiosną.

< Pełna oferta jest tutaj >

Panie lubiące słuchać muzyki na pewno ucieszą się również ze słuchawek. Tych nie zabrakło w specjalnie przygotowanej ofercie. Dostępne są ciekawe oferty na modele nauszne i douszne. Okazyjnie kupić można także głośniki mobilne, które przypadną do gustu kobietom będącym w ciągłym ruchu.

Nie mogło zabraknąć także smartfonów. Te są jednym z popularniejszych prezentów w ostatnich latach. A faktycznie można kupić je okazyjnie, często o kilkaset złotych taniej. Jedno jest jednak pewne. Jeśli prezent będzie podarowany szczerze, na pewno spodoba się Twojej ukochanej. Bez względu na to, co wybierzesz.

