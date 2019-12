Przegląd „mystery boxów” dla gadżetomaniaków. Jakie paczki – niespodzianki są warte uwagi?

Początkiem grudnia w sprzedaży pojawił się Mystery Gamers Pack od Cenegi, czyli paczka z tajemniczą zawartością dedykowaną graczom. Z tej okazji sprawdziliśmy, jak oferta polskiego wydawcy wygląda na tle konkurencji oraz odpowiedzieć na pytanie, czy tajemnicza skrzynia może być dobrym prezentem dla znajomego geeka, nerda czy kogoś, kto po prostu lubi fajne gadżety.

Nietypowo, artykuł zacznę od odpowiedzi na postawione we wstępie pytanie. Tak! Tajemnicze paczki to świetny pomysł na prezent dla wszystkich sympatyków gier komputerowych i szeroko rozumianej popkultury. Jako że nigdy nie wiadomo, co dokładnie znajduje się w środku, jej rozpakowanie będzie ciekawym przeżyciem zarówno dla darującego, jak i obdarowanego. W dodatku, skoro sami nie wiemy, co jest w środku, nie będziemy czuli się odpowiedzialni za zakup nietrafionego prezentu. Nawet jeśli ten, w praktyce, nie trafi idealnie w sympatie naszego geeka, ewentualne niedogodności wynagrodzą emocje związane z rozpościerającą się wokół prezentu aurą tajemniczości.

Sprawdźmy zatem, co oferują krajowi i zagraniczni dostawcy mystery boxów.

Mystery Gamers Pack by Cenega

Na pierwszy ogień trafił rynkowy beniaminek – Mystery Gamers Pack by Cenega. Spośród konkurencji wyróżnia się nietypową formą dystrybucji, ale też zdecydowanie niższą ceną. Pudełko dostępne jest m.in. w sieci sklepów Media Expert w cenie 49,99 zł. W każdym pudełku znajduje się sześć oficjalnych gadżetów ze świata gier. Są to: 3x t-shirt (albo longsleeve), 2 kieliszki do shotów, brelok i box typu steelbox. Cenega deklaruje, że wartość każdego pudełka (w przypadku zakupu każdego artykułu osobno w sugerowanej cenie detalicznej) to około 200 złotych.

6 gadżetów za niecałe 50 zł każdy wydaje się być rozsądną ceną, a to jeszcze nie koniec zalet Mystery Gamers Pack. Po pierwsze, nie trzeba go zamawiać – wystarczy udać się do najbliższego elektromarketu i kupić wybraną paczkę. Dodatkowo nie ma tutaj żadnej subskrypcji – nic nie stoi na przeszkodzie, by danego miesiąca kupić kilka paczek, a przez kolejne – żadnej.

PIXEL-BOX

PIXEL-BOX to obecnie najpopularniejsze paczki dla geeków w Polsce. Swoją popularność zawdzięczają wysokiej jakości zawartości oraz temu, że dotychczas nie było dla nich właściwie żadnej sensownej konkurencji. Z racji tego, że jest to już stary wyga na rynku paczek, jego oferta jest znacznie bardziej zróżnicowana.

Podstawowym produktem jest PIXEL-BOX, czyli dostarczana raz w miesiącu paczka zawierająca zawartość z danej tematyki. Dla przykładu, tematem obecnego boxa jest Naruto i Dragon Ball. Cena pojedynczej paczki to 136 złotych za od 4 do 7 licencjonowanych gadżetów. Minimalna deklarowana równowartość paczki to 200 zł.

PIXEL-BOXy można również zamawiać w pakietach, obejmujących dostawę przez 3, 6 lub 12 miesięcy. Wtedy cena wynosi odpowiednio 396 zł, 756 zł i 1464 zł.

Poza wariantem podstawowym PIXEL-BOX oferuje szereg innych. Najważniejsze to PIXEL-BOX MINI, gdzie w pudełku znajduje się 3 lub 4 gadżety o wartości deklarowanej co najmniej 150 zł. Jego cena to 99 zł miesięcznie, a tematyka jest taka sama jak w przypadku standardowego PIXEL-BOXA. Jedyna różnica to mniej gadżetów.

W ofercie pojawiają się również paczki specjalne, na przykład z okazji nadchodzących świąt czy Pyrkonu – najważniejszego wydarzenia w kalendarzach polskich miłośników fantastyki. Dla przykładu, paczka świąteczna kosztuje tu 236 zł, a w jej skład wchodzi koszulka z bożonarodzeniowym motywem oraz 5 gadżetów o tej samej tematyce.

Mamy tu więc znacznie więcej możliwości konfiguracji niż w przypadku Mystery Gamers Pack, ale również sporo wyższą cenę.

Loot Crate

Poprzednie propozycje pochodziły z rodzimego rynku, jednak do Polski można również zamówić paczki wprost ze Stanów Zjednoczonych. Najpopularniejsze z nich to Loot Crate, w których znajdziemy minimum 4 gadżety o równowartości co najmniej 45 dolarów amerykańskich. Dla przykładu, wiodącym tematem dla miesiąca grudnia jest chłód, a w paczkach znajdą się powiązane postaci Marvela czy z produkcji takich, jak Die Hard czy Lost in Space.

Cena pojedynczej paczki wraz z dostawą do Polski to 133 zł, trzech – 399 zł, sześciu – 798 zł, a dwunastu – 1596 zł. W przypadku zakupu dwóch najdłuższych wariantów uhonorowani zostaniemy unikalnym upominkiem z motywem z komiksów o Batmanie.

W ofercie Loot Crate znajduje się dużo innych wariantów, z czego szczególnie wartym uwagi jest Loot Gaming. Znajdziemy w nim 4-6 gadżetów, takich jak kubki, odzież, akcesoria biurowe itp. Oczywiście wszystko z motywami z gier komputerowych. Cena waha się od 153 zł z wliczonym kosztem przesyłki do 1692 zł za 12 dostarczonych pudełek.

Geek Fuel

Kolejnym amerykańskim dostawcą paczek, u którego można zamawiać je z dostawą do Polski, jest Geek Fuel. Przygotowane przez nich paczki nazywają się Geek Fuel Exp i dostarczane są raz na kwartał. Cena jednej, wraz z dostawą do Polski, to 73 dolary amerykańskie. Geek Fuel deklaruje, że w każdej znajdzie się zawartość o wartości przekraczającej 100 dolarów. Ciekawe rozwiązanie, jednak z racji małej różnicy między minimalną ceną zawartości a kosztem zakupu (potęgowanym przez drogą wysyłkę do Polski) radziłbym uważnie śledzić tematy kolejnych wysyłek.

Co wybrać?

Przedstawione powyżej opcje to tylko kilka spośród tego, co możemy spotkać na rynku paczek dla geeków. Są jeszcze dostawcy z Kanady czy Wielkiej Brytanii, którzy również oferują dostawę do Polski. Można również zamawiać paczki z… Hong Kongu. To jednak temat wymagający głębszego zbadania, na co z pewnością zdecydują się najbardziej zagorzali fani tajemniczych pudełek.

Moim zdaniem, w kategorii opłacalności, wygrywa świeżak, czyli Mystery Gamers Pack by Cenega. Cena 49,99 zł za 6 gadżetów to z pewnością suma, którą warto zaryzykować, choćby dla emocji związanych z rozpakowywaniem, które zasadniczo nie będą się różnić od tych, towarzyszących eksploracji PIXEL-BOXa czy Loot Crate. Zarówno na prezent świąteczny, jak i dla siebie – naprawdę fajna sprawa.