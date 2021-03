Wiosenne porządki w x-kom. Ceny spadają nawet o 45 procent!

Wiosna w sklepie x-kom! Oznacza to tylko jedno: czas na nowe promocje. Dzięki nim, wiele produktów można teraz znaleźć w niższych cenach.

Wiosenne porządki w x-komie

Gruntowne, pozimowe porządki często przypominają nam, że niektóre starsze urządzenia z naszych zbiorów, wymagają renowacji lub wymiany. W tej drugiej kwestii może pomóc specjalna wyprzedażowa oferta x-komu o nazwie Wiosenne porządki. Znalazło się tam ponad 800 (!) produktów z różnych kategorii, w tym: laptopy, monitory, słuchawki, smartfony, głośniki i wiele więcej. W niektórych przypadkach, rabaty sięgają 45%, więc nie dość, że jest w czym przebierać, to dodatkowo można trafić na prawdziwe perełki. Oto kilka przykładowych okazji:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: porzadki i dokończyć składanie zamówienia. Ze zniżek skorzystamy do 1 kwietnia lub do wcześniejszego wyczerpania się limitu produktów. Promocja nie łączy się z innymi, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Sprawdź pełną ofertę Wiosennej wyprzedaży w x-komie

Do smartfona z linii Samsung Galaxy S21, bon na zakupy gratis

Jeśli rozglądamy się za dobrą ofertą na któregoś z Samsungów Galaxy S21, to warto przyjrzeć się propozycji x-komu. Kupując jeden z wymienionych niżej smartfonów, otrzymamy bon na kolejne zakupy. Do zakupu Samsunga S21 Ultra 5G, otrzymamy voucher w kwocie 400 zł, a jeśli wybierzemy modele S21+ 5G lub S21, zyskamy 300 złotych do wydania w x-komie. Dodatkowo model Galaxy S21+ da się teraz kupić o 400 złotych taniej, więc oferta jest tym bardziej kusząca.

Zasady promocji są proste:

Dodajemy o koszyka produkt objęty promocją. Aktywujemy kod V0UCH3R2 dla Galaxy S21 Ultra lub V0UCH3R dla Galaxy S21+ i S21. Kończymy składanie zamówienia i odbieramy voucher za 1 grosz.

Cena promocyjna Galaxy S21+ obowiązuje do 28 marca 2021 roku – będzie niższa nawet bez podawania kodu promocyjnego.

Z kolei promocja dotycząca bonów na zakupy trwa do 31 marca 2021 r. lub do wyczerpania zapasów i nie łączy się z innymi promocjami. W przypadku zwrotu zakupionego produktu, voucher również podlega zwrotowi w stanie nienaruszonym. Jeśli zwrócilibyśmy produkt bez vouchera lub z naruszonym voucherem, jego równowartość zostanie odliczona od zamówienia. Voucher można wykorzystać do 30.09.2021 r. Minimalna wartość zakupu wynosi 1000 złotych dla vouchera za 400 złotych lub 600 złotych dla vouchera za 300 złotych.

Peryferia z rabatem do 48%

To są zniżki! Niektóre z akcesoriów typu klawiatura, myszka, monitor czy inne, można teraz dostać nawet o 48% taniej. Wśród oferty można znaleźć na przykład takie sprzęty jak:

Procedura pomniejszania cen wygląda podobnie, jak w przypadku Wiosennych porządków – dodajemy do koszyka wybrany produkt, uzupełniamy o kod na-peryferiach i kończymy składanie zamówienia. Promocja już trwa i zakończy się 28 marca, o ile wystarczy produktów na nią przeznaczonych. Nie łączy się z innymi, a każdy klient może kupić tylko jedną sztukę produktu promocyjnego.

Sprawdź wszystkie produkty objęte promocją Tydzień peryferiów

Smartfony Xiaomi w ratach 0%

Wszystkie, powtarzamy, wszystkie smartfony Xiaomi można zakupić w ratach 0% w x-kom. Wśród nich znalazły się takie hity jak:

Promocja potrwa do 31 marca i dotyczy urządzeń o wartości minimum 300 złotych. Płatności można rozbić na raty w liczbie od 3 do 10. RRSO wynosi 0%. W przypadku wyboru odbioru osobistego w salonie, należy odwiedzić wybrany salon i z pomocą doradcy złożyć wniosek ratalny. Więcej informacji o zakupach na raty znajdziecie tutaj.

Przejdź do oferty Xiaomi w ratach 0%