Święta w x-komie! Spraw idealny prezent najbliższym

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku, który spędzamy ze swoimi bliskimi i obdarowujemy ich prezentami. Coraz częściej wręczamy sobie podarki w postaci gadżetów elektronicznych. Jeśli szukacie takiego, sprawdźcie ofertę x-mas, którą przygotował sklep x-kom.

Akcja świąteczna X-mas w x-komie

Co prawda bywa, że już na całe miesiące przed Świętami dokładnie wiemy, co sprezentujemy bliskim pod choinkę, ale zdarza się także, że niemal do końca nie mamy pojęcia, co takiego wybrać. Świąteczna oferta x-komu z pewnością może okazać się bardzo przydatna. Znajdziecie tam masę inspiracji na prezenty świąteczne, a także specjalnie przygotowany świąteczny spot reklamowy.

Prezentowy kalendarz Lenovo

Kalendarz adwentowy to tradycja, którą uwielbiają nie tylko dzieci. Podczas gdy one mogą liczyć na codzienną dawkę słodyczy, dorośli mogą skorzystać z niespodzianek przygotowanych przez sklep x-kom oraz markę Lenovo. Każdego dnia, w specjalnie zaprojektowanym kalendarzu, pojawia się nowy laptop Lenovo w promocyjnej cenie.

Zasady są takie: codziennie do 24 grudnia 2020 roku o 9:00 na stronie akcji pojawia się nowy produkt promocyjny. Aby skorzystać z oferty, należy aktywować kod rabatowy kalendarz, w koszyku z zamówieniem. Mamy na to czas do godziny 8:59 następnego dnia lub wcześniejszego wyczerpania puli produktów w promocji. Praktyka pokazuje, że zwykle to drugie następuje szybciej. Ważna sprawa: klient może zamówić maksymalnie jeden produkt w promocji każdego dnia.

Promocja już trwa, więc bądźcie na bieżąco!

Świąteczny Prezentownik x-komu

Jeśli przeglądanie dziesiątek produktów z promocji x-komu wydaje się być przytłaczające, jest jeszcze prostszy sposób na znalezienie idealnego prezentu – Prezentownik! Wystarczy, że wskażecie, dla kogo szukacie prezentu, określicie jego/jej zainteresowania oraz jaki przedział cenowy byłby akceptowalny. Prezentownik, bazując na tych kilku wskazówkach, przedstawi Wam gotowy przegląd najbardziej pasujących prezentów.

Poradniki z pomysłami na prezent dla każdego

Jesteście fanami bardziej tradycyjnych rozwiązań? Zawsze można zajrzeć do do przygotowanych świątecznych poradników. Ich forma sprzyja znalezieniu idealnego prezentu.

