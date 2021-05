Poczuj emocje jak na trybunach! x-kom na Euro 2020 obniża ceny telewizorów i sprzętu audio nawet o 250 złotych

Nadciągają rozgrywki Euro 2020! Z tej okazji x-kom organizuje promocję, w której można zaopatrzyć się w telewizor lub sprzęt audio, zaoszczędzając nawet 250 złotych. Specjalne okazje przygotowano także na Dzień Dziecka i Dzień Matki.

Stwórz własną strefę kibica na Euro

Najwygodniej Euro 2020 będzie nam oglądać w domu. Trzeba tylko zadbać o odpowiedni klimat i zaplecze techniczne. Prawdziwą strefę kibica uruchomimy, włączając wystarczająco duży telewizor i podłączając go do dobrego zestawu audio. Nowe sprzęty można kupić z solidnymi zniżkami w sklepie x-kom.

Reklama

Sprawdźcie pełną ofertę i szczegóły promocji

Oto kilka przykładowych produktów z tej promocji:

By wziąć udział w promocji, wystarczy dodać do koszyka jeden z produktów nią objętych i aktywować kod rabatowy: euro2020. Cena ulegnie obniżeniu, a my będziemy mogli dokończyć składanie zamówienia.

Należy pamiętać, że promocja obowiązuje do 25 maja lub do wcześniejszego wyczerpania się limitu produktów. Nie łączy się też z innymi promocjami, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Gadżety dla Mamy

Technologiczny prezent na Dzień Matki? To jak najbardziej dobry pomysł! W promocji, organizowanej przez x-kom na pewno znajdziecie coś stosownego. Niektóre z urządzeń pokroju czytników ebooków, głośników, słuchawek czy smartwatchy dostępne są taniej o nawet 200 złotych.

Sprawdźcie wszystkie produkty i szczegóły dotyczące promocji

Przykładowe produkty z tej promocji to:

Z promocji skorzystamy do 26 maja. By obniżyć cenę produktu promocyjnego, dodajemy go do koszyka z zamówieniem, po czym w odpowiednim polu wpisujemy kod rabatowy: mama-2021. Kończąc zamówienie, zapłacimy mniej. Pula produktów przeznaczonych na akcję z okazji Dnia Matki jest ograniczona. Nie kupimy więcej niż jedną sztukę produktu promocyjnego i nie połączymy tej promocji z innymi.

Promocja z okazji Dnia Dziecka

Dzieciaki uwielbiają początek czerwca. Nie dość, że w szkołach często zawiesza się zajęcia z okazji Dnia Dziecka, to często otrzymują one prezenty. Jeśli wciąż szukacie podarku dla starszych dzieci, warto pomyśleć o jakimś gadżecie elektronicznym. W sklepie x-kom możecie liczyć na rabaty, dzięki którym rachunek za zakupy będzie niższy – w niektórych przypadkach urządzenia są tańsze nawet o 31%.

Sprawdźcie pełną ofertę na stronie x-kom

Oto kilka artykułów z tej promocji:

Okazje będą ważne do 23 maja lub do wyczerpania się produktów przeznaczonych na promocję. By skorzystać z niższych cen, należy w koszyku z zamówieniem posłużyć się kodem: dziecko i dokończyć składanie zamówienia. Można zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego, a ponadto nie połączymy tej promocji z innymi.

Dzień dziecka w al.to

Młodszym dzieciom także należą się jakieś zabawki na Dzień Dziecka. Odpowiednie dla nich produkty znajdziemy w sklepie al.to. Przygotowano tam specjalne poradniki prezentowe czy przystępny konfigurator, który pomoże nam podjąć decyzję. Do tego można wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Sprawdź szczegóły akcji Dzień Dziecka w sklepie al.to

Tydzień Premium

Ostatnią z promocji jest Tydzień Premium, w którym niższe ceny zyskują sprzęty o najwyższej jakości. W niektórych wypadkach rabaty mogą sięgnąć nawet 1000 złotych. Wśród urządzeń dostępnych w tej okazji, mamy hulajnogi, zegarki sportowe, słuchawki, laptopy, smartfony i wiele więcej.

Poznajcie pełną ofertę promocyjną

Produkty premium w niższych cenach to na przykład:

Zniżki dostępne są po wpisaniu w koszyku z zakupami kodu rabatowego: premium. W tym wypadku trzeba się jednak pospieszyć – akcja trwa tylko do 20 maja lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.