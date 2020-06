Słuchaj i patrz: Tydzień smartfonów i Tydzień audio to specjalne promocje w x-kom

Czasem aż trudno powstrzymać się przez zakupem nowego smartfona albo słuchawek. Jeśli natrafiamy na takie promocje jak w x-kom, to bywa, że powstrzymywanie się jest nawet nie wskazane…

Smartfony, sprzęt audio i drukarki – to trzy główne kategorie urządzeń, które są przedmiotem trwających oraz właśnie rozpoczynających się promocyjnych tygodni w sklepie x-kom. Warto przyjrzeć się tym propozycjom, bo niektóre z nich to naprawdę solidne okazje, każące zweryfikować swoje oczekiwania na temat zakupów elektroniki – może niepotrzebnie odłożonych na później.

Tydzień smartfonów

Czasem nie jest łatwo wybrać spośród dziesiątek modeli smartfonów tego „jedynego”. Czynnikiem decydującym bywa cena, a może się okazać, że sprzęt będący dotąd poza naszym zasięgiem finansowym, nagle pojawia się w promocji, na skorzystanie z której jesteśmy w stanie już sobie pozwolić. Podczas akcji x-kom, ceny niektórych modeli spadły nawet od 58%. Wśród urządzeń znajdziemy na przykład:

Żeby uzyskać niższe ceny, należy dodać wybrany produkt do koszyka z zamówieniem i tam w odpowiednie pole wprowadzić kod rabatowy: smartfon. Akcja rusza już dziś i potrwa do 7 czerwca lub do wcześniejszego wyczerpania limitu urządzeń promocyjnych. Należy pamiętać, że nie da się łączyć ze sobą różnych promocji, i że można kupić tylko jedną sztukę smartfona w obniżonej cenie.

Tydzień audio

Jeśli od samej wizji ważniejsze są dla nas doznania muzyczne, to zapewne nieraz zerkamy na promocje dotyczące sprzętów audio. W sklepie x-kom trwa już od jakiegoś czasu akcja dotycząca słuchawek, soundbarów czy całych zestawów muzycznych. Poniżej macie tylko kilka przykładowych okazji na:

Podobnie jak w schemacie działania Tygodnia smartfonów, niższa cena produktu pojawi się w koszyku z zamówieniem po wpisaniu kodu promocyjnego. W wypadku sprzętów audio, będzie to kod: muzyka. Promocja potrwa jeszcze do 4 czerwca. Nie łączy się z innymi, a jedna osoba może zamówić tylko jedną sztukę produktu promocyjnego.

Tydzień z drukiem

Inną promocją, która jeszcze nie dobiegła końca w x-komie, jest ta dotycząca sprzętów do drukowania i towarzyszących im akcesoriów. W tej ofercie znajdują się urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, a także niszczarki – zatem sprzęt niezwykle pomocny w domu i biurze. Oto kilka z produktów w niższych cenach:

Niektóre produkty powiązane są dodatkowo z jakimiś bonusami za zakup. Na przykład kupując materiały eksploatacyjne Canon, można otrzymać papier fotograficzny gratis. W tym celu należy w koszyku aktywować kod rabatowy: papier-foto.

Gdzie indziej można zgarnąć gratisy przy zakupie sprzętów firmy Epson:

Promocja potrwa do 3 czerwca lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów. Nie łączy się z innymi promocjami, a jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

wpis powstał przy współpracy ze sklepem x-kom