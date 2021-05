Prezenty (nie tylko) na komunie w x-komie. Smartfony i laptopy nawet 21% taniej!

Zastanawiacie się nad prezentem z okazji komunii? Warto rzucić okiem na zniżki w sklepie x-kom – w tym tygodniu można kupić tam smartfony i laptopy nawet do 21% taniej. Dodatkowo, za wystawienie opinii można zgarnąć bon na kolejne zakupy!

Prezenty na komunie z rabatami do 21%

Sprzęty typu laptop czy smartfon często wybierane są jako prezenty z różnych okazji. Ponieważ aktualnie mamy sezon komunii, wiele osób poszukuje sprzętów odpowiednich na właśnie taki podarunek. Sklep x-kom rozpoczął właśnie kolejną turę swojej specjalnej promocji zorganizowanej z okazji komunii – warto przyjrzeć się tej zróżnicowanej ofercie. Wśród produktów o obniżonych cenach znajdziemy:

Zasady promocji są bardzo proste. Wybieramy produkt objęty promocją, a w koszyku z zamówieniem aktywujemy kod: prezent i kończymy składanie zamówienia. Rabat zostanie naliczony automatycznie. Promocja potrwa do 9 maja 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Wszystkie promocyjne produkty znajdziecie na stronie x-kom

Matura geeka

Lada dzień rozpoczną się matury – to niezwykle stresujący czas dla osób podchodzących do egzaminów. Młodzi na pewno ucieszą się z prezentów, które przydadzą się im nie tylko do nauki. Właśnie takie urządzenia x-kom zebrał w swojej promocji „Matura geeka”. Oprócz specjalnie dobranego sprzętu, zadbano także o odpowiednie rabaty, które wynoszą nawet do 25%.

Oto kilka wybranych propozycji:

Udział w akcji wymaga jedynie wpisania kodu rabatowego: matura w koszyku z zamówionym produktem. Po dokończeniu procesu zamówienia, ujrzymy niższą cenę. Czas promocji jest ograniczony – potrwa tylko do 4 maja 2021 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów, więc należy się spieszyć! Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę produktu promocyjnego.

Wszystkie produkty z promocji dla maturzystów znajdziecie tutaj

Bony za opinie

Na koniec coś bardzo przyjemnego: wystawiając opinię na temat produktu, można zgarnąć bon na kolejne zakupy w x-komie. Jak? Po prostu:

kupujemy wybrany produkt objęty promocją i odbieramy zamówienie; wchodzimy na stronę x-kom i zostawiamy opinię; gdy opinia będzie zatwierdzona, po 14 dniach otrzymujemy na swojego maila bon na kolejne zakupy.

Przykładowo, wystawiając opinię po zakupie wybranego laptopa Dell, możemy odebrać bon na kwotę 100 zł na kolejne zakupy w x-komie. Wartość bonu uzależniona jest od wartości złożonego zamówienia. Co ważne, oferta dotyczy tylko zarejestrowanych użytkowników i osób, które kupiły produkty po zalogowaniu się do sklepu. Wszystkie produkty objęte promocją znajdziecie tutaj.

Za produkty spoza promocji także dostaniemy bon na kolejne zakupy, ale o niższej wartości – 10 złotych. Gdybyście chcieli zajrzeć do regulaminu akcji, to znajdziecie go tutaj.