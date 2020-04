Zrób wiosenne porządki i przygotuj się do majówki korzystając z nowych promocji sklepu x-kom

Akcja Partnerska

Sklep x-kom przyzwyczaił już swoich klientów do tego, że przy każdej okazji organizuje różnego rodzaju promocje. Nie inaczej jest teraz, kiedy skorzystać można m.in. z rabatów przygotowanych z okazji zbliżającej się majówki oraz z promocji o nazwie „Wiosenne porządki”. To jednak nie wszystko – szczegóły poznacie poniżej.

Wiosenne porządki w x-kom

Wiosna to czas, kiedy wszystko budzi się do życia, a i my po zimowej przerwie dostajemy dodatkowej energii. Nie bez powodu to właśnie w tym okresie często robimy porządki. W związku z tym pozbywamy się wielu niepotrzebnych rzeczy lub niedziałających od dawna sprzętów. To także dobra okazja, aby pomyśleć o czymś nowym.

Może znajdziecie coś dla siebie wśród produktów objętych promocją zorganizowaną przez sklep x-kom? Z atrakcyjnym rabatem możecie tu zakupić m.in. laptopy, smartfony, tablety, głośniki czy słuchawki, a to oczywiście nie wszystko. Wszystkie przecenione artykuły i szczegóły promocji znajdziecie na stronie x-kom.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: porządki i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 27.04.2020 do 30.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Majówkowe okazje z rabatami do 52%

W x-kom ruszyła także osobna promocja zorganizowana z okazji zbliżającej się majówki. Znalazło się w niej wiele artykułów z różnych kategorii, a wśród nich: power banki, wideorejestratory, słuchawki, smartfony i wiele więcej.

Oto kilka przykładowych produktów na które warto zwrócić uwagę:

Aby skorzystać z promocji, należy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: majowka i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 24.04.2020 do 30.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Doładuj energię na wiosnę

Akcesoria do ładowania są niezbędne do działania wielu sprzętów elektronicznych, jednak bardzo często przypominamy sobie o tym, jak są ważne, dopóki nie odmówią posłuszeństwa. Każdy choć raz doświadczył rozładowanej baterii w smartfonie czy laptopie, a taka sytuacja wiąże się często z dużym stresem. Aby temu zapobiec, już dzisiaj możecie zakupić w promocji x-kom zapasową ładowarkę, zasilacz czy uzbroić się w power bank, który potrafi uratować niejedną sytuację. To wszystko objęte oczywiście rabatem, który sięga nawet 45%.

Oto przykładowe produkty, które znajdują się w tej promocji:

Aby skorzystać z promocji, wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: energia i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 22.04.2020 do 28.04.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Z pełną ofertą przecenionych produktów zapoznacie się na stronie promocji.

Koniec Office 365, powstała nowa platforma Microsoft 365

W końcu nadeszła zapowiadana od kilku miesięcy i mocno oczekiwana zmiana: Office 365 zastąpiła platforma Microsoft 365. Nowa nazwa niesie za sobą wiele ulepszeń. Można powiedzieć nawet, że użytkownicy otrzymali od Microsoft zupełnie nowy produkt, który w porównaniu do poprzednika – Office 365, oferuje ogrom nowych rozwiązań.

Wśród nich znalazła się m.in. stworzona z myślą o rodzicach aplikacja Family Safety – Bezpieczeństwo Rodzinne, innowacyjne rozwiązania dotyczące programów Microsoft Word, Excel, czy PowerPoint, zaawansowane funkcje przechowywania plików w chmurze OneDrive oraz usługi Microsoft Teams i Outlook. Więcej szczegółów na temat Microsoft 365 przeczytacie w artykule portalu Geex. Nowości takie, jak Bezpieczeństwo Rodzinne oraz Ms Teams, będą dostępne dla użytkowników wkrótce.

Co ważne, przejście na nową platformę odbywa się automatycznie i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dla nowych użytkowników ceny za poszczególne pakiety subskrypcji także nie uległy zmianie.

Artykuł powstał przy współpracy ze sklepem x-kom